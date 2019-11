Volver a España (ii)

Cuando Nadia muere, vuelve a aparecer en el mismo lugar donde comenzó la historia: frente al espejo del baño de una amiga. Vuelta a empezar: sale del baño, saluda a su amiga, va a la calle… hasta que nuevamente se vuelve a morir. Y vuelta otra vez a empezar. Quizá hayan visto esta excepcional serie, Russian doll, mezcla de ficción, física cuántica y psicología analítica. Lo bueno -o lo malo, según vaya la cosa- es que, aunque la historia siempre empieza en el mismo punto y finaliza con su muerte, Nadia tiene cada vez cierto margen de actuación. Su liberación y salida del eterno retorno es bloqueada por patrones antiguos, que se encarnan en bucles presentes. En eso esta historia se parece a la vida misma. Y a la política.

"Abróchese el cinturón, llegamos a España". Con estas palabras comenzaba a escribir mi artículo, titulado Volver a España, hace unos meses. El escrutinio me pillaba fuera del país, a bordo de un avión. Esta tarde americana -negra noche en España- escucho los resultados del recuento a punto de tomar un vuelo doméstico. Por un instante he sentido el déjà vu, justamente imperfecto, de la protagonista de Russian doll. Abro el ordenador y tecleo el título de esta columna: Volver a España. El día después del 28-A volvía "al país concreto, diverso, mestizo, pluralísimo, abierto, luchador y solidario que -a pesar de los muchos pesares- aún acierta la mano con la herida". El día después del 10-N, los negros nubarrones (la situación catalana, el plomizo espectáculo de los dirigentes de izquierda empeñados en no entenderse, la recesión al filo…) apenas nos permiten atisbar ese mismo país, tan mestizo, plural, abierto y solidario como siempre pero donde -y esto es evidente- la ultraderecha de siempre -testicular, antiintelectual, de cilicio y pandereta- ha puesto huevos en la herida.

Como en Russian doll, despertamos hoy en la primera pantalla del juego, únicamente con algunas piezas removidas, conmovidas. Inserte voto. La partida vuelve a comenzar. Corresponde al PSOE la responsabilidad máxima de entenderse con quienes suma. Corresponde al PP la responsabilidad histórica de no mancharse más las manos al estrechárselas a los amigos de las pistolas, los muros, el taco gordo, los pollos bicéfalos, las cadenas, las concertinas, las mentiras y de las mujeres de su casa. Nos corresponde a cada cual la responsabilidad de exigir a los partidos serios que estén a la altura de los tiempos. Vuelvo a España. Comenzamos de nuevo.