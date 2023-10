En tiempos de la pandemia del covid-19 dejé de asomarme a las páginas escritas de la prensa local. Me refugié como hicimos otros muchos en las digitales, y en ellas he ido contando lo que siempre he sentido por esta tierra y sus gentes. Una veces con acierto, en otras con los errores que todo ser humano puede y suele cometer. Ahora Diario de Almería, y su director, Antonio Lao, me ofrecen la oportunidad de estar de nuevo entre sus manos. Y no es lo mismo tener que leer en la pequeña pantalla del móvil, y con publicidad, interrumpiendo en más de una ocasión la lectura, que abrir Diario de Almería y en letra impresa poder acercarme a ustedes de vez en cuando.

Espero y deseo que no les siente mal el primer café de la mañana que compartan conmigo, aunque entenderé, y así lo espero, que no siempre estén de acuerdo con lo que se escriba en este Paseo Abajo, hoy en diario de Almería, y que lo critique, que de eso se trata. La verdad no tiene solo un color, por mucho que algunas voces nos quieran imponer hoy en día hasta el pensamiento único.

Los que nos hemos criado como escritores entre el papel impreso, con aquellos correctores de los años ochenta que esperaban nuestra cuartillas para pulirlas de faltas de ortografía, no crean que nos hemos encontrado más felices entre las pantallas del Pc o la del móvil. Pero no había otra forma de poder llegar hasta ustedes. Reconozco que me gusta más sentir el papel entre mis manos, abrir Diario de Almería y buscar sus artículos de opinión, las noticias de nuestra provincia, las vivencias de nuestra gente. Colaborar desde hoy en este diario, en esta hermosa tarea me gusta, me atrae. Me hace feliz. Es volver a sentirse vivo, es como si la tinta negra volviera a fluir por las venas. La sangre se viste de tinta negra, aunque solo sea por ahora los lunes, para desde esta página poder acercarles las alegrías y las tristezas de una tierra como la de Almería.

=El viejo Paseo Abajo de tantos años vuelve a la letra impresa, a acompañarle en el desayuno diario, a ser el café de los almerienses de cada mañana, y solo puedo agradecerle a Diario de Almería y a su director, Antonio Lao, la oportunidad que nos ofrece. Espero que esta nueva colaboración que hoy nace dure muchos años, por lo menos hasta una nueva pandemia de Covid. Por mi parte no duden que estaré aquí, puntual, y esperándoles.