Vox y el estado de las autonomías

Uno de los principales objetivos de VOX era la defensa de la unidad de España suprimiendo el Estado de las Autonomías. Nada que objetar al respecto, puesto que tan legítimo es un estado federal, Alemania lo es, como el sistema unitario que hay en Francia. Ambos estados son democracias consolidadas que comparten escaños en el Parlamento Europeo sin que tales diferencias constituyan un problema. Nuestro sistema vigente no es fruto de una imposición, sino una opción prevista en la Constitución de 1978 que facultaba a las provincias limítrofes a constituirse en comunidades autónomas, previa consulta a la ciudadanía. La mayoría optó por la creación de las comunidades autónomas que hoy rigen en España y se puede decir que fuimos los españoles, con nuestro voto, quienes así lo decidimos. Pero la mayoría no significa unanimidad y nada de extraño tiene que haya ciudadanos disconformes con nuestro sistema autonómico y opten por suprimirlo si algún día alcanzan el poder. Si los había, hasta ahora no habían dado señales de vida de forma aparente. La aparición de VOX con un discurso contrario al Estado de las Autonomías claro y contundente, atrae a todos aquellos que hasta la fecha no habían contado con un partido en cuya agenda política su principal objetivo fuera la defensa de un estado unitario. Para sus líderes el Estado de las Autonomías es el principal cáncer de la nación española. Y cuando este partido no tenía presencia en las instituciones, su presidente, Santiago Abascal decía: "El Estado de las Autonomía es la madre de todos los problemas que tenemos los españoles. Y es sólo el estado de bienestar de los partidos políticos a costa de la prosperidad colectiva y del bien común. Fuera autonomías". Atraídos por el mensaje han obtenido un número considerable de votos en las Comunidades Autónomas, hasta el punto de que su presencia ha sido decisiva para que la derecha formara gobierno en Andalucía donde cuenta con doce diputados. Y claro, si consideramos el contenido del mensaje de Abascal, VOX con su presencia en el Parlamento Andaluz ya es un partido, lo quiera o no, que percibe cierto bienestar a costa de la prosperidad colectiva, y su fervor por la unidad de España ha caído en declive. En los pactos para que la derecha gobierne en Madrid y en Murcia no se hace la menor referencia a dicha cuestión. Y menos se hará conforme sus dirigentes vayan percibiendo bienestar ocupando cargos en las Comunidades Autónomas.