Vox, erupción volcánica

El dos de diciembre del 1804 el general Bonaparte es proclamado "Emperador de los Franceses" (no de Francia como dicen los incultos) y pasa de ser Bonaparte a ser Napoleón. Los generales tienen apellido, los príncipes, los reyes y los emperadores tienen nombre de pila. El dos de diciembre del 1805, excelente regalo de aniversario, Napoleón se convierte en amo del continente Europeo, derrotando en Austerlitz, Moravia (una de las tres regiones históricas de La República Checha con Bohemia y Silesia) entonces parte del Imperio Austriaco a los ejércitos de Rusia y Austria. Batalla de los tres emperadores El dos de Diciembre del 2018 VOX invade el tablero politico de las Españas. Saltan las alarmas en la consciencia y las conciencias del universo politico. Las elecciones, no las suele ganar la oposición, las pierde o las gana el gobierno. Los pueblos no siempre saben lo que quieren, pero siempre saben lo que noquieren. Esta claro que los ausentes han sido los protagonistas de la debacle electoral. Las ausencias no desertaban la filosofía humanista del socialismo, desertaban la filosofía política, muy personal, de "La Fontanera del Guadalquivir". Ella ha sido la insistente "manipuladora" de la fontaneria política en una obsesiva persecuión de "su" avance personal , incluso a costa del prestigio del partido. Sería injusto e insensato pensar que los ausentes, con su ausencia estaban castigando la filosofía del partido de Pablo Iglesias (Senior). Lo que han castigado ha sido la filosofía política de "La Fontanera del Guadalquivir". Ella, como lo demuestra su proceder, su trayectoria, se ha preocupado siempre de manera más intensa a satisfacer sus ambiciones personales que a consolidar las posibilidades del Partido Socialista, al que tanto deben los pueblos de las Españas. Todas las leyes progresistas y protectoras han sido creadas por loss socialistas. Alvarez Cascos votó contra la ley del Divorcio, sin embargo se ha divorciado tres veces. VOX son los Bárbaros, que desde el otro lado de la frontera simbolizan no solo la incommprensión, la intolerancia sino también la violencia, la amenaza, el hambre destructive de poder politico para zambullirnos en las oscuras y primitivas emociones del mundo medieval, anterior al Renacimiento, anterior a las esencias que han hecho de Europa el manantial de la razón de la tolerancia, de la solidaridad social, del amor al próximo. Espero que los Españoles mediten y no se dejen arrastrar por las propuestas innobles que destruirian la imagen de pueblo, cariñoso, simpático, y generoso que es La marca de las Españas.