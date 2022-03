Vox toma posiciones

Estaba cantado que Pablo Casado no sería el candidato del PP para presidir el gobierno de España. Confieso que no puedo presumir de acertar mis predicciones, pero en este caso lo tenía claro y en alguna ocasión lo he manifestado en tertulias de café mañanero. De alguna manera había que quitárselo de en medio y el enfrentamiento público con Isabel Díaz Ayuso se lo ha puesto en bandeja a sus detractores. Tampoco era difícil adivinar quien sería su sucesor para presidir el partido, ya que todos los ojos estaban puestos en Alberto Núñez Feijó. El cambio, en principio, nos beneficiaría a todos ya que el PP es un partido de gobierno y si se diera el caso de que las urnas le favorecieran, es preferible un presidente que anuncia su rechazo a los insultos, que un sujeto que ha basado su oposición en el insulto permanente, sin aportar una sola idea en sus intervenciones parlamentarias. Pero el problema es que todo hubiera sido mejor para Núñez Feijó si el cambio se hubiese producido sin la celebración de unas elecciones en la comunidad de Castilla y León. El adelanto de las elecciones, con el que se pretendía obtener una mayoría holgada para demostrar la supremacía del PP después del éxito en Madrid, no dio buenos resultados y apareció VOX con pretensiones de compartir sillones en el gobierno. Ahora, Alfonso Fernádez Mañueco, que siempre se había significado en el grupo de los moderados dentro del PP, ha formado gobierno con un partido que tiende a posiciones extremas, del que sus propios compañeros prefieren mantenerse al margen. Si le damos un repaso a las reacciones de los dirigentes del PP, lo mismo el saliente como el entrante, ninguno se hace responsable de la incorporación de VOX en el gobierno de Castilla y León, marcando distancias en sus declaraciones cuando los periodistas les preguntan su parecer. Pablo Casado dice que uno de sus objetivos como presidente había sido evitar gobernar con la extrema derecha. Alberto Núñez Feijó manifiesta que es evidente que no ha intervenido en nada puesto que, entre otras cosas, no es el presidente de su partido. Y Juan Manuel Moreno Bonilla, a la vista de las elecciones que se avecinan, afirma que pretende gobernar en solitario. Lo tienen difícil. VOX no está por la labor de apoyar un gobierno del PP sin participar en el reparto de carteras y Alberto Núñez Feijó, ahora tan centrista y moderado, si se le presenta la ocasión, cambiará de chaqueta y gobernará con la ultraderecha.