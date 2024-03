Vuelva usted mañana

Típico de los funcionarios de antes o un mito. No sabríamos decir cuanto de verdad hay o no. En el caso que nos ocupa, que por momento no le ponemos nombre y apellidos, si decimos que algunos dirigentes políticos no saben de su asombro ante el intento permanente de ser recibidos por el máximo/a responsable de otra administración y no hay manera. Alguno y alguna llevan más de medio año intentándolo y siempre pinchan en hueso. También les aseguro que no van a cejar en el empeño. Alguna vez lo lograrán o, al menos, por la insistencia y el aburrimiento alcanzarán la meta. Esperamos.