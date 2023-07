Wagner, el arte de la comedia

No contaré la película sobre WAGNER, pero sí algunos detalles relevantes que no han aparecido en la las televisiones. Wagner fue creada a la imagen de los ya existentes cuerpos des eguridad militar privados de USA o de Inglaterra– como AEGIS (antes Blackwater), compañía y ejército privado británico de seguridad, que trabaja en estrecha colaboración con el ejército US y la CIA, estas sociedades privadas militares de Inglaterra como de US están bajo el mando de antiguos militares de alto rango, ingleses y de USA para las situadas en USA, sobre las cuales el ex agente de la CIA: Edward Snowden, que vive en Moscú, las repertorio en “registro permanente”. El 30 de septiembre de 2015, Rusia lanzó una intervención en apoyo al régimen de Basar al-Assad en Siria, oficialmente contra Daesh y los grupos rebeldes apoyados por USA, Inglaterra, Francia y Qatar, que luchaban contra el régimen de Assad, asociado sobre el terreno con milicias sirias y extranjeras dirigidas por Irán. Rusia se apercibió de sus lagunas tácticas y por ello Putin autorizó la creación de un cuerpo militar a la imagen de las existentes de US e Inglaterra en Irak. Para evitar toda implicación, el Kremlin, confió esta misión a Evgueni Prigojine, un oligarca ruso, mafioso, varias veces encarcelado, pero que se pretendía patriota y dispuesto a todo por Rusia, disponía ya entonces de una fortuna personal (Hoy de unos Mil doscientos millones de $US), lo que daba la imagen de que este individuo financiaría este cuerpo de seguridad. Evgueni Prigojine se prestó para crear Wagner y recibió del Ministerio de Defensa ruso, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, 86Mil 262 millones de rublos (unos mil millones de $US) para pagar salarios y bonos militares. El estado ruso cubrió todas las necesidades de Wagner. Evgueni Prigojine propietario de la empresa, Concord, ganó, 80 mil millones de rublos (US$ 940 millones) a través de Voentorg como proveedor de alimentos y comedores para el ejército. Rusia ha cubierto todas las necesidades de empresas militares privadas (PMC), incluido Wagner, ya que fueron validadas por Vladimir Putin para probar nuevas tácticas de mando e imponerlas en el ejército del Estado. En unos pocos años, estas empresas han demostrado su eficacia. Para el Ministerio de la Defensa, este 1 de julio era la fecha para realizar la reestructuración del ejército ruso. Para ello, el Ministerio de Defensa envió el mes pasado (mayo) borradores de contratos a las distintas empresas militares privadas para planificar su incorporación. Pero Yevgeny Prigojine se negó a responder, ya que la disolución de Wagner le haría perder su lucrativo “Chiringuito”, su mentalidad mafiosa le hizo jugar la carta de la intimidación al Estado, apoyándose en unos 2 Mil fieles se reveló y según las Televisiones de Occidente iba a conquistar Moscú, que tiene 14 Millones de habitantes y es protegida por más de 40 Mil Guardias Nacionales. Estando esta columna de Wagner a 400KM de Moscú el ministerio de la Defensa le ordenó parase o sería aniquilado, todos sabemos el resto. Esta columna de 2Mil Militares, tenía en su poder un Pantsir S-1 valorado en 14 Millones de $US, sistema autónomo de defensa aérea, sin intervención humana, derribó 3 Helicópteros y un avión que invadieron su espacio de control, esto es investigado por el GVSU del ICR y por el SU del FSB, para definir como obtuvo el Pantsir S-1 y con qué complicidades, existen sospechas sobre Alexei Dyumin, Gobernador de Tula. Más de 20 Mil Combatientes de Wagner han ingresado ya el ejército del Estado, las compañías desplegadas en África continuaran como Wagner, pero con mandos de militares estatales. En Rusia no ha habido un golpe de Estado, si el acto de un Mafioso que se creía impune, tampoco se deben considerar los militares US de Blackwater o los de Wagner como mercenarios, son ciudadanos de sus respectivos países, no son extranjeros que se venden. Los Políticos de Bruselas han tomado sus sueños por realidades