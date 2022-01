Wedding Day

Traducido al castellano viene a ser "día de boda". Pero como estamos como estamos, creyendo que si usamos anglicismos "mola más", pues adelante. Toda esta presentación viene a cuento para contarles como un alcalde de Almería narraba hace unos días que estaba en la boda de un amigo en sus redes sociales. No le ponemos el nombre, tampoco viene al caso, pero si nos hacemos eco de cómo, llegado al caso, buscamos "estar a la última". Si hasta Televisión Española recupera el Festival de Benidorm para buscar quien va a Eurovisión y lo llaman "Benidorm Festival". Todavía no he visto u británico usar un "españolismo".