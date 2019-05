Whatsapp, IVECO y el torero

Me cuentan el caso de una niña de 5º de Primaria, que hace dos años sufrió acoso porque le hicieron una foto robada con el móvil, en clase, y se dedicaron a pasarla al grupo de compañeras y compañeros, para burlarse de ella. El asunto tuvo que ser tratado en clase, se convocó reunión con las familias, y aún hoy sigue doliendo. En Secundaria, por desgracia, cada vez estamos más habituados a este tipo de cosas: fotos robadas con las que se hacen montajes que luego se difunden, vídeos de docentes en clase, gamberradas que se comparten… No es lo común, hay que dejarlo claro. La grandísima mayoría del alumnado no hace este tipo de cosas, pero ahí están. No hay más que antes. Es solo que ahora tienen todas las facilidades del mundo para difundirlo.

Esta semana, una trabajadora de IVECO se ha suicidado porque sus compañeros (y seguramente, compañeras) estaban difundiendo un vídeo suyo, grabado por su ex-pareja, de alto contenido sexual. En IVECO no tuvieron el menor problema en pasárselo y hacer todo tipo de comentarios jocosos, hasta que no aguantó la presión, y se ha quitado la vida.

Mientras tanto, Fran Rivera, el torero, tertuliano, simpatizante de VOX y franquista declarado, afirma que "un hombre no puede no enviar ese vídeo", de lo que se deduce que el torero considera que la culpa fue de ella, por dejarse grabar. Como tantas veces, la culpa es de la víctima.

Habrá quien considere que exagero al comparar lo sucedido entre niñas y niños de 5º de Primaria, y el caso de IVECO. Habrá quien diga que lo de arriba "son niñerías", sin importancia. La solución fácil sería prohibir totalmente la utilización de cualquier dispositivo móvil en el aula, pero esto es ponerle puertas al campo. El teléfono móvil ha venido para quedarse, y ha transformado nuestra manera de relacionarnos e informarnos. Algunos antiguos textos de pedagogía hablan de que asistir a conciertos de jazz, ver televisión o escuchar la radio son malos para la juventud. Evidentemente, estaban equivocados. El móvil puede ser un instrumento excelente, o un arma letal, como el cuchillo de cocina o el coche. Para un buen uso solo nos queda educar, y trabajar con toda la comunidad educativa la idea de "tolerancia cero" desde los cero años, hacia cualquier mínima manifestación de acoso, burla o violencia. No son niñerías, y no queremos hombres como Fran Rivera, ni mujeres que lleguen a plantearse el suicidio.