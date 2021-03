Whisky sin covid en la isla política

Fatiga pandémica. No se cansa de repetir la presentadora de televisión. Fatiga pandémica, dice, ¡si a punto estoy de abrazarme a la máquina de tabaco! Mi cita ineludible, mi vida social. Sin sobresaltos, rutina ya de mascarilla en la estabilidad del hastío. Un año de todo siempre lo mismo, pero oh là-là (o lerelelé, en español andaluz), ahí están los políticos de altura para sacudirnos bien de la monotonía encerrada en casa. Para darnos sobresaltos. Para llevar nuestra mente a otros sitios, libres de coronavirus. Qué alegría, qué alboroto. Ni con un whisky en la mano a los politólogos españoles se les hubiera ocurrido este guión sin guión. Creo que ya van por los chupitos. Con sal y limón para que a los de la rutina en casa se nos quede la cara de El Fary (qué grande). Mucho mejor que la 'Isla de las Tentaciones'. ¿Y por qué no?: trasladar a un rincón paradisiaco, 24 horas con cámaras, al hermoso, al coletas, a la transida, a la guapa... Tanta identidad disociativa iba a dar juego, entretenimiento y evasión. Porque claro, aquí en la política alta, ya no hay Covid, no hay muertes... ¡Esto sí que fatiga!