Yolanda nos agota

Esta clase política ha conseguido aburrirnos (están cansados hasta los separatas catalanes, y muchos ya ni votan), pero quien cada día intenta lo imposible para convertirse en la que más hastía al electorado, quien se empeña en encaramarse al primer puesto del top ten de los políticos que más irritan es Yolanda Díaz: más que exasperar, la vicepresidenta segunda, a muchos, nos agota cada vez que abre la boca. Ahora ha dicho que “los catalanes han votado bien” (menos mal), pero reconoce que han votado poco (la participación ha rozado el 58 por ciento), y que repetir los comicios provocaría aún más desafección. A ver, hija, ¿por qué no recuerdas que fueron los hermanos catalanes de Sumar, esto es, los Comunes, quienes tumbaron los presupuestos presentados por Aragonès (que apoyaban los socialistas de Illa), obligando así al ahora dimitido president a adelantar las elecciones? Ese bloque progresista que suplicáis, Yolanda, ya lo teníais, pero con esa privilegiada perspicacia política que la naturaleza os ha concedido, ahora parece un poco en el aire. Todo el mundo menos vosotras (y las de la CUP, otras que tal) veía cómo el fugado iba creciéndose con la tramitación de la amnistía, y sólo le faltaba una convocatoria anticipada. Pero, tranquila, como Puchi es también progresista, deberías visitarlo de nuevo para pedirle que deje de incordiar, que ya ha dicho la portavoz gubernamental (qué alegría de Pilar) que eso de que quiera ser president “no cuela… no cuela”, y que hay legislatura “para tres años... como poco” (¿la van a prolongar?). No digo que le propines una colleja, pero ponte muy seria con él, en lugar de tanta sonrisa como la otra vez. Y cuando acepte que Illa se haga con la Generalitat, ya podrás pregonar a los cuatro vientos esa propuesta tuya de ‘ayuda a la crianza de los hijos’ que has anunciado para los presupuestos de 2025, cuya negociación, según tú, va a comenzar en junio (¿en junio de qué año, con lo rebelde que está Puchi?). En vez de guarderías, vivienda, mejores salarios, etcétera, muy bien, 200 euros al mes a cada pareja que se atreva a tener un bebé, sin tener en cuenta sus rentas, hasta que la criatura cumpla… ¿18 años? Bueno, esa prestación habría que alargarla hasta los 35, que es cuando algunos, por fin, abandonan el nido familiar. ¡Cuánto nos agotas, Yolanda!