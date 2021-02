Zayra, carne de la cadena de Vasile

Guti- Gutiérrez no se ha ido. El que fuera entrenador de la Unión Deportiva Almería es noticia de forma involuntaria. El no quería, y menos de este tipo de cosas que restan popularidad, pero su hija Zayra, que tuvo con su primera mujer, Arantxa de Benito, ha insistido mucho y el programa estrella de entretenimiento de Atresmedia, casi tanto como ella. A sus 22 años, la niña es una zángana profesional. No le pega un palo al agua y se le pasa todo el día en las redes sociales, colgando video musicales en Tik Tok hasta las 19:00 horas cuando tiene por costumbre de marcha, caiga quien caiga. Provocadora nata y ejemplo de superficialidad, su objetivo es entrar en televisión como sea. Y este periodista no tiene ninguna ninguna duda que lo conseguirá. Paolo Vasile no tiene escrúpulos y necesita renovar sus programas con caras nuevas, más allá de que su comportamiento no sea un ejemplo social. Cuanto peor, mejor¡ Hubo una época que se necesitaba haber hecho algo, personal, original o inédito, para salir en televisión. Ahora, está claro, que no es así.