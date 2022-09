Zeus Todopoderoso

Ahora que está de total actualidad lo británico, podría citar un dicho suyo que reza: "en los actos sociales no se habla ni de dinero, ni de salud, ni de los hijos". Y aunque no viene a cuento, por la solemnidad que he visto en la TV, ellos se pierden dos costumbres muy españolas en los velatorios, la primera es la del vino, pues "el que va a un entierro y no bebe vino, el suyo viene de camino", y la otra, aquella de que en un velatorio es donde más chistes se cuentan. Por ejemplo, y dicho con todo respeto, pero con la retranca andaluza necesaria, ayer me contaron que "va a durar más el velatorio de la Reina que el reinado de Carlos III".

Bueno, a lo que iba. Contraviniendo esa norma inglesa referente a los hijos propios, y hablando de mi hijo pequeño, el otro día le dije que quería leer algo de mitología griega. Solícitamente, me prestó dos libros. Precisamente de sendos antiguos profesores suyos. El que leí primero explica muy bien "todos los personajes de la mitología griega". Pero he tenido que hacerme un diagrama para aclararme: ¡qué prolíficos eran!

El que estoy leyendo ahora, Prometeo: Mito y Literatura, que hasta he forrado para no estropeárselo, pues lo tiene dedicado por el autor, me está resultando ameno, pues pone a Zeus "como chupa de dómine", entre otras razones, por ponerle a Ío cabeza de vaca y llevar siempre un tábano picándole, como si fuera poco "lo de la vaca".

Además, y esto es aún más serio, he leído con fruición el siguiente párrafo: "El castigo de Prometeo responde a un desafío por parte del Titán; el de Ío es una evidente, desmesurada, injusticia. Ya Poder advertía que "nadie es libre sino Zeus" en el prólogo. Así es, en efecto, en una tiranía. Sólo el tirano es libre para gobernar "según sus propias leyes", "para decidir por sí mismo lo que es justo", como en otros versos se dice de Zeus. Pero esto excede de cualquier tipo de normativa despótica. Es un abuso escandaloso, intolerable, de la prepotencia del fuerte sobre el más débil, del Dios Supremo, ese que se proclama garante de la Justicia, sobre una débil mujer desamparada."

O sea, que gobernantes tiránicos ya los sufrieron los griegos de hace un montón de años. Desgraciadamente, no son un invento de hace cuatro días, sólo que ahora en vez de mandar castigos como el encadenamiento y el águila de Prometeo, o la cabeza de vaca y el tábano de Ío, nos endilgan decretos. ¡Es más moderno!