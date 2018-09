Siguiendo el objetivo de Deleuze, respecto a la filosofía, que no era otro que inventar conceptos me gustaría proponer algunos vinculados a las redes y al comportamiento humano dentro y fuera de ellas. Por ejemplo empezaré con "Facenavegantes" y aludiría a los que pasan horas visionando comentarios, fotos y videos del Facebook, como si no hubiera un mañana. Haciendo analogía podría ampliarse a "Twitternavegantes", "Istragramernavegantes" y etc. Por otro lado también sería posible "Facepensamiento" y "Facepensar" como acto de argüir y/o desarrollar argumentos respecto algún tema dentro de esta red, con la propuesta de debate y diálogo a través de comentarios. Y puestos así "Whasapprazonar", que vendría a describir aquellas ideas libres dentro de los grupos de afines, como fruto de los encuentros y desencuentros sobre temas esenciales. Algunos ofrecen discursos prometedores, documentados, dejando entrever que muchas veces hay un "Influencers" detrás de ellos. No siempre es así, obviamente. En ocasiones ciertos desarrollos ideológicos solo declaran una grotesca superficialidad. De una forma u otra los razonamientos (buenos y malos) dentro de las redes no implican necesariamente un pronóstico de verdad y casi siempre redondean en la posverdad. No olvidemos a la modernidad líquida. Y aunque sea la mejor de las intenciones las que empujan tales razonamientos se aprecia un problema de egolatría y narcisismo importante. El mayor de los síntomas es la falta de empatía en los debates al igual que la ausencia de tolerancia. El pensamiento en la red así se ha convertido en sofistica, como en la Grecia posterior a Pericles. Los argumentos son falsos aunque con una excelente forma lógica. Con ello aspiran a vencer en las disputas y así satisfacer al ego. Contra esto solo hay un remedio: un conflicto entre filósofos y sofistas, como en los tiempos de Sócrates, con la victoria de la filosofía. El problema es que la mayoría de los filósofos de verdad no son navegantes y no salen de las aulas, de esta posmodernidad hermenéutica. Para ellos no existe el ágora virtual. De todas formas yo propongo un concepto: La "Zurdería", Y sería un acto contrario a la diestreria (la sofistica mencionada) cuyo único objetivo sería llevarle la contraria a esta para alcanzar alguna verdad. La "Zurdería" vendría a ser algo así como la promesa de hacer pensamiento de verdad.