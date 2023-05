Este suelto viene dictado por dos buenos amigos letrados en ejercicio, con los que el café y los toros eran nuestro nexo de unión en Granada durante algunos años. A los profesionales les suelen gustar las películas de su gremio. A lo mejor, lo más probable, la excepción puede que sean los militares, que ven algunos productos norteamericanos demasiados irreales. Por deducción, similar sensación pueden tener los policías cuando observan en la gran pantalla lo que hacen sus colegas del otro lado del gran charco. A los periodistas, no lo pueden negar, también les gusta los films sobre otros profesionales similares. Tal vez, “Primera plana” estaría entre las escogidas por el gremio. ¿Y los abogados? Pues ellos también tienen sus preferencias entre los duelos de fiscales, jueces y abogados defensores. Los abogados españoles prefieren las películas de juicios en donde el protagonista se enfrenta al sistema. Me cuentan estos amigos letrados que el Consejo General de la Abogacía hace más de una década quiso acabar con las dudas y propuso una especie de encuesta a través de una página web, en la que podían votar por los films preferidos. Y más de dos mil profesionales del derecho contestaron. Se decantaron por el cine clásico y por aquellos marcados por las misiones imposible, el de un sufriente personaje contra todos. Así, “Doce hombres sin piedad”, de Sidney Lumet (1957) fue la preferida de los abogados españoles, enganchados a ese jurado número 8 interpretado por un genial Henry Fonda que se enfrenta al resto del jurado por sus razonables dudas sobre el caso. En segundo lugar quedó “Matar a un ruiseñor”, de Robert Mulligan (1962) en la que Atticus Finch, o lo que es lo mismo, para ese Gregory Peck desesperado por convencer a un jurado de blancos de que el acusado negro no era el culpable.

El podio lo completó “Testigo de cargo”, de Billy Wilder (1957), donde sir Wilfred Roberts tuvo que convencer a otros doce ciudadanos de que Tyrone Power no ha asesinado a una rica viuda. Y para enredarlo aún más todo, su mujer, Marlene Dietrich se niega a declarar a su favor.

En definitiva, tres películas en las que tres hombres tienen ante sí misiones que parecen imposibles de realizar. Hubo un top 10 de películas votadas. Sean cuales sean, casi todas son grandes películas de abogados.