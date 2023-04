Cuando lo absurdo se hace realidad

El motivo para escribir este relato sobre el Párkinson, es que soy paciente de Párkinson desde hace ocho años, y conozco a Charo Peñalver desde hace unos años. Ella me comunicó, con mucha preocupación, que, a su hermano, Manuel Peñalver, le habían diagnosticado Párkinson y estaba muy desorientada porque no sabía cómo ayudarle. Hablé con Charo en varias ocasiones sobre mi experiencia con el Párkinson, para aconsejarle cómo actuar al inicio, cuando eres diagnosticado y te encuentras solo, y con la única ayuda de la información que puedes encontrar en

internet, que te complicará aún más tu situación. El problema del diagnóstico es muy complicado y se necesitan muchas pruebas para afirmar que tienes Párkinson y determinar si éste tiene más o menos complicaciones paralelas. Cada paciente tiene un perfil y es el neurólogo quien en las sucesivas revisiones te va ajustando la medicación en función de los síntomas que vas mostrando.

La Escuela de Pacientes de Párkinson, perteneciente a la Escuela Andaluza de Salud Pública, nos ha preparado a

algunos pacientes para actuar con nuestros compañeros, para que, tras su diagnóstico e incorporación a la Asociación

Párkinson de Granada, les ayudemos en el complicado proceso de aceptar la pérdida e intentar reducirles el grado de ansiedad, que sin duda tienen. Charo me comunicó que estaban preparando una recopilación de las obras de su hermano y me pidió que si quería aportar mi visión del Párkinson. Soy un apasionado de la literatura y para mí ha sido una sorpresa muy agradable conocer el trabajo tan magnífico que Manuel Peñalver ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional como docente, escritor y colaborador de la prensa. Su amigo, José Antonio Santano Serrano, poeta y paisano mío, ha estado siempre a su lado, demostrando esa amistad en los momentos difíciles, que es cuando hay que hacerlo, y Charo y su familia le están eternamente agradecidos. Por cierto, el sábado 15 abril, leí en el Diario de Almería un artículo de

Manuel Peñalver sobre José Antonio Santano, dándonos argumentos por los que lo define como poeta, en su fina y peculiar forma de escribir sobre él, denoto que hay mucho cariño implícito y para José Antonio, sin duda, será un motivo de orgullo la descripción que de él hace Manuel. El Párkinson nos intenta vencer, atacando nuestros movimientos, entorpeciéndolos, pero nuestra mente se mantiene firme. Las personas con Párkinson tenemos una medicación específica para paliar los síntomas más habituales: rigidez, temblor, tiempo en off etc. Pero también necesitamos hacer periódicamente las llamadas Terapias de Mantenimiento (logopedia, terapia ocupacional, Fisioterapia y atención psicológica), estas terapias además de ayudar a enlentecer el deterioro físico y mental, evitan accidentes mortales como los atragantamientos, frecuentes entre quienes no hacen ejercicios con los músculos de la garganta, que como los demás se van deteriorando y pueden sufrir de rigidez. Estas terapias no te las puede prescribir tu médico de cabecera, y si intentas hacerlas por tu cuenta te puedes arruinar.

Son las Asociaciones de Párkinson quienes las ofertan, a precios más moderados, asumiendo un papel sustitutorio del Estado.Si queremos que esto cambie, tenemos que hacer una política sanitaria realista, conociendo el número de personas afectadas en nuestra Comunidad y País, y actuar en consecuencia con una respuesta sanitaria acorde con las necesidades. Que el Estado trate a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas de una forma real. Y por supuesto que se dediquen más medios a la investigación de las enfermedades neurodegenerativas para encontrar alguna forma de diagnosticarlas con más rapidez y certeza, para poder intervenir inmediatamente. Poner más medios para investigación sobre el origen, tratamientos y prevención de este tipo de enfermedades.

En los casos más graves, es importante recibir medios para que el paciente pueda seguir comunicándose con su entorno. Existen programas informáticos que nos permiten escribir en el ordenador mediante el parpadeo. Y si hablamos del apoyo psicológico, es muy necesario en las fases más avanzadas de la enfermedad.

En nuestra Asociación entran a diario personas de todas las edades y condiciones sociales y una vez que se integran en las actividades, ya no quieren dejar de ir. Nadie entiende mejor a un paciente de Párkinson, que otro paciente de Párkinson. Esta es la opinión de la Escuela de Pacientes: los pacientes con Párkinson enseñan a sus compañeros a tratar con la enfermedad y actuar en consecuencia. Curiosamente hay una abundancia de profesores de Matemáticas entre nuestros asociados.

Esta enfermedad tiene mucho de absurdo porque muchas personas con vida sana, intelectualmente activos, sentimentalmente llenos, se ven de pronto hundidos en un pozo sin fondo y pasan a desmoronarse física y mentalmente. Cuesta mucho trabajo cambiar, perder el miedo, la ansiedad, y a veces el pánico, y volver a recomponerte, aceptando tus limitaciones e intentando vivir una vida lo más normalizada posible, y lo haces por ti, porque quieres seguir adelante, y por tu familia.

De todo esto aprendemos que las personas somos muy vulnerables, que hay que vivir el día a día como un regalo, e intentar ser positivos, huir de la soledad y el aislamiento, ser sociables y manifestar tus emociones con sinceridad y sin censuras, porque en cualquier momento se para la máquina. Nuestras prioridades en la vida cambian radicalmente una vez que el Párkinson entra en ella.Charo y Manuel están muy agradecidos por la atención y el trato recibidos por el personal del Centro de Salud de Vega Acá de Almería, especialmente por la doctora Mª del Mar Aparicio y por Azahara, la enfermera que la acompaña. Manuel está arropado por el amor de su madre, hermana e hijas, además del afecto de otras muchas personas que guardan el agradecimiento recibido en su contacto docente o profesional. A mí me gustaría conocerte y ayudarte personalmente, pero las circunstancias mandan.

Un abrazo sincero.