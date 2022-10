¿recuerdan cuando eran pequeños, no tenían nada que hacer y el aburrimiento llamaba a la puerta? Los más inconscientes nos acercábamos a nuestros padres y se lo decíamos. Había diferentes respuestas estandarizadas ("móntate en un burro, date con una piedra en la espinilla o échate en agua") que a la sazón significaban un "y a mi que me cuentas". Se corría el riesgo, incluso, de que te asignaran alguna tarea doméstica que empezabas haciendo con desgana pero que al final te acababa disipando el aburrimiento. En cualquier caso, y sobre todo cuando nadie te rescataba del tedio, solía ocurrir que, tirando de imaginación, desarrollábamos algún juego interesante.

La ciencia ha estudiado el aburrimiento, cómo no. Y ya conocemos incuso la zona del cerebro (córtex orbito frontal) donde mana este estado emocional. Pero esto, en sí mismo, no nos dice nada. Lo realmente interesante es saber qué utilidad tiene, siendo conscientes de que todo lo que surge de forma natural tiene una función. Aburrirse es importante porque supone una alarma frente a nuestra incapacidad para mantener la motivación en una tarea. Es una herramienta tremendamente adaptativa porque nos obliga a generar maniobras diferentes para cumplir con nuestro cometido. Una de las tareas fundamentales de los niños consiste en divertirse. Cuando se aburren surge la oportunidad de implementar nuevas estrategias que les permitan pasárselo bien de nuevo. Los adultos tenemos otra tarea básica: supervivir. Aburrirse con la actividad que nos sostiene económicamente supone una ocasión de oro para salir de la rutina y afrontar nuevos y estimulantes retos. Estos son dos ejemplos básicos, claro, pero hay infinidad de momentos en los que podemos alcanzar el necesario hastío (relaciones, deportes, aficiones, etc.) que nos permita saltar a otro nivel.

Sin embargo, hoy día, el aburrimiento cotiza a la baja. Niños y mayores disponemos de dosis masivas de entretenimiento a golpe de dedo y pantalla. Cuando emerge el tedio recurrimos de inmediato al dispositivo de turno. Este nos inyectará tanta distracción en vena que arrancará de cuajo la posibilidad de pensar y reflexionar. Aburrirse es un estado natural y necesario. Los niños que están permanente y superficialmente entretenidos se convertirán en adultos alienados y poco imaginativos. Los adultos que no escuchen hoy a su aburrimiento serán las personas frustradas del mañana.