Se acaba el verano, se agosta

Se me ha hecho algo largo este mes de agosto que, en un par de días más, llega a su fin. Pasó San Lorenzo, lloviendo sus lágrimas perseidas, aquel viejo en la Alpujarra que leía las cabañuelas, ha pasado nuestra feria y fiestas y el verano se agosta. Agostar es un verbo que tiene la acción verbal de forma abstracta y pueden tener distintas funciones sintácticas dentro y se nos presenta con varias acepciones, aunque la más frecuente es la de consumir, debilitar o destruir las cualidades físicas o morales, según recoge nuestro diccionario de la lengua. Es este octavo mes del año, pues, un mes que a veces se agosta a sí mismo, consume sus días al mismo tiempo que los hace inacabables y lánguidos. Cada uno somos una vida emergente.

No sé que me ocurre con agosto, ¿será por que es mi cumpleaños? ¿será porque de estudiante tenía a tiro los exámenes de septiembre? ¿será por que volvíamos a casa después de unas estupendas serranas vacaciones? Es un mes en el que es otro modo el tiempo. Será por eso que es llegar sus días y todo se me vuelve nostalgia, recuerdos que emergen de la juventud que, gotean de un sueño, ¿o de una pesadilla?.

Y aún así, cuando llegan estos idus, vuelvo a veces la cabeza o miro el retrovisor, esperanzado, por si mi niñez y adolescencia siguen cantando aquellos agostos en que bailaron los jazmineros y el galán de noche.

Había, durante todo agosto esos días sin tiempo, un modo perfecto de felicidad, aunque, y doy fe de ello, seguramente entonces no supiera reconocerlo, porque la vida es siempre un campo de batalla y el fragor de la misma no te deja reconocerlo.

Si, todas estas cosas. Estar en plena adolescencia. Tener una pandilla asidua cada año. Las mañanas en la piscina, siempre que hubiese estudiado y hechos los ejercicios. El odio a las siestas, pero que al final acabas metido en la cama. Las aguas frescas de los pilarillos. Las higueras y su perfume. Las albercas del campo con su agua y manto verde. Ir a la discoteca y sobre todo, volver tarde como una persona en plena juventud.

Así fueron aquellos muchos agostos, y los gasté sin saber que los necesitaría tanto cuando todo estuviera agostado. Hoy, peinando canas, y cultivando el producto del júbilo, vuelves la cabeza y miras lo mucho que te dejaste en el camino por tanto agostar. Llegaría septiembre, el mes más feo y desagradable del año, y con él los temidos exámenes.