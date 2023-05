Aquel aciago día

Aunque son muchos los majaderos que creen que no es lo mismo nacer en un país que en otro y, ya dentro del nuestro, que si lo haces en un determinado territorio te da un plus especial de… de… ¿de qué, tarugos?… que creen que el venir al mundo en una ‘comunidad histórica’ te convierte en un ciudadano con pedigrí, con una identidad de cinco estrellas, mientras que los que nacen en otras zonas, ¿sin historia?, son ciudadanos corrientuchos, sin identidad, del montón… lo cierto es que ya el mero hecho de nacer es un puro accidente, y hacerlo aquí o allá, una lotería con incontables boletos. Pero a lo que iba. El 17 de octubre de 1978 Pablo Manuel Iglesias Turrión, más conocido como Iglesias, e Isabel Natividad Díaz Ayuso, más conocida como Ayuso, nacieron en Madrid, no sé quién de los dos llegó primero, pero no me extrañaría que vieran la luz también a la misma hora porque estoy convencido de que esa fenomenal coincidencia no fue fruto del azar, no, hombre, menuda casualidad, ¿dos figuras de tanta categoría, de tan inconmensurable altura política, el mismo día y en el mismo sitio, con lo inmenso que es el cosmos?, ¡anda ya! Podía haberse dado una conjunción de fecha y ciudad, bueno, pero uno podía haber sido vendedor en El Corte Inglés y la otra, guía turística. O de fecha y profesión, vale, pero uno podía haber nacido en un planeta a ocho mil trillones de años luz, según se sale de la Vía Láctea, a la izquierda, y la otra en un planeta a una distancia similar, pero saliendo a la derecha, aunque en la curvatura cósmica dichos planetas estén cercanos, y el caso es que ambos un poquito extraterrestres sí que parecen. Pero nacer el mismo día en la misma ciudad para, encima, dedicarse a lo mismo, es mucha casualidad. ¿Se conjuraron todos los dioses del universo universal para hacernos este regalito? No me cabe la menor duda, aunque ignoro las razones para castigarnos de esta forma tan cruel, los motivos que desataron la ira de esas divinidades. Sí, aquel 17 de octubre de 1978 fue un día muy aciago para España. Por aquel entonces estábamos muy ilusionados con la que iba a ser la Constitución del consenso y... ¡Claro que habría sido mucho peor que nos los hubieran enviado cuarenta años antes! ¿Se imaginan una transición con Ayuso pilotando la derecha e Iglesias la izquierda?