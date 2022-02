La actualidad esconde la realidad

Que hay alrededor de cincuenta conflictos bélicos en todo el mundo viene a ser opacado por la situación en Europa central, y el duelo en PP-corral viene a superar esa actualidad. En medio de todo esto, un chaval resuelve el conflicto de enfrentar su realidad, y dejar un vídeo juego que le absorbe el tiempo de estudio, eliminando de la partida no virtual a madre, hermano y padre. Es tal el acúmulo de acontecimientos de la actualidad que nos empieza a apetecer una clasificación informativa que permita las consultas como si de un canal a la carta se tratase: "hoy quiero actualizarme en…". Mientras, el espectáculo informativo consiste en acelerar una carrera en huida hacia delante donde la meta es el "empoderamiento femenino", el "emprendimiento juvenil", el "control de la información", y el "crecimiento económico". Del primero, os sorprenderá que lo cite: sí, porque ese eufemismo esconde detrás que los salarios de las mujeres no mejoran, ni los resultados de las políticas se presentan en perspectiva relativa mostrando su evolución. Porque es tan lenta esa evolución que la desesperación ayuda a habitar en el desencanto.

Del emprendimiento juvenil se hace una panacea; en un contexto donde la media no puede plantearse la autonomía vital, ¡se quiere emprendimiento! ¿Para qué? ¿Para que quienes no puedan, una mayoría, se tenga que buscar una autoestima prestada porque no encuentran la suya? ¿Y qué decir de la acumulación de información? Aunque el saber sea poder, ¿acaso los millones de datos que se acumulan se tratan desde sistemas democráticos donde las conclusiones y la toma de decisiones correspondientes repercutan sobre las mayorías para el Bien Común? Al menos, el "crecimiento económico" ha devenido en el gran tópico que ha sido fulminado por la pandemia: en una época donde todo ha estado al servicio de sobrevivir este trance pandémico, y sin las tasas de crecimiento que hubiera pontificado cualquier gurú al servicio del sistema económico, el crecimiento en empleo y la bajada del desempleo en nuestro país son históricos.

Y es que hay mucha actualidad que tapa la realidad; hay mucho sobresalto que nos desvía la mirada de lo que nunca debimos perder: acabar con el injusto reparto de los bienes que nos da nuestra Madre Tierra. Ahora, estos días, la actualidad se nos ofrece mediante unos miserables que pelean porque no pueden esconder la realidad de la soberbia humana.