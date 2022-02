Por lo que a mí respecta, me estoy librando del bicho que, cada día que pasa, lo veo extenderse a mi alrededor, pero, aunque hasta la fecha no haya contraído la enfermedad, los efectos del COVID-19 traspasan las fronteras de la salud propiamente dicha, y están condicionando nuestra manera de vivir. Sin necesidad de que me lo impongan por decreto, adopto las medidas que considero convenientes para escapar del contagio y mis relaciones sociales se han mermado más de lo que me pide el cuerpo. Es lo que toca y esperemos que la última ola del virus, que ahora creo que se llama Ómicron, no tarde en desaparecer. El tiempo que no dedico a disfrutar de encuentros amistosos y gratas conversaciones sobre lo divino y lo humano, lo gano pasando las páginas de un libro, y el que ahora tengo entre manos, sobre textos publicados en el siglo XVI, son de rabiosa actualidad. Se trata de una edición sobre los "Adagios del poder y de la guerra" de Erasmo de Róterdam, donde se refiere al poder de los príncipes y al tratamiento que reciben. "Llaman traidor y enemigo del príncipe al que no quiere permitirle nada que no esté por encima de las leyes o que exceda de la justicia…" "En cambio, es llamado consejero amigo colaborador del príncipe aquél que le envenena con opiniones insensatas, que le engaña con lisonjas". Para Erasmo de Rotterdam no benefician al Príncipe quienes lo celebran por su estirpe real, cualquiera que sea su comportamiento, sino aquellos que le inducen a cumplir con su deber sin extralimitarse en sus atribuciones de poder. Salvando las distancias, no he podido evitar aplicar las reflexiones de Erasmo de hace más de quinientos años, a la situación del Rey Juan Carlos I en pleno siglo XXI. No perjudican a la monarquía los que condenan la conducta de un rey cuyo comportamiento traspasa los límites de la ley, sino aquellos que le permiten toda clase de fechorías abusando de su poder. Si la monarquía que se estableció en la constitución de 1978, está sufriendo algún deterioro, no se debe a que la Fiscalía General del Estado investigue el supuesto cobro de comisiones ilegales por intermediar en el contrato de las obras del AVE a La Meca, sino a la práctica de tales cobros por parte del Emérito y a quienes no ven en ello delito, por tratarse de una persona con sangre real. La monarquía no la malogran quienes condenan la fortuna del Rey en paraísos fiscales, sino quienes pagan con dinero público el silencio de Bárbara Rey.