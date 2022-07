¿afirmar? ¿preguntar? ¿responder?

He comenzado a releer a dos de mis coetáneos. Uno, me cae bien por su forma de escribir y por su -aparente- carácter seco, casi de "mala follá granaína", pero ¡con cuánto arte! Que diría un flamenco. El otro, es distinto: palabra medida, citas cultas, exquisito en su cultura y expresiones pero "muy clarito". Vamos, lo que se dice "mano de hierro en guante de seda". El primero es Paco Umbral y, el segundo, es Antonio Gala. Umbral remueve todo lo que toca, incluido lo que está alrededor. Gala es más conciso, más concreto, y te da el escrito terminado y cerrado, pero sin la pasión de Umbral. Me atrevo a decir que Umbral afirma, mientras que Gala responde. Mi problema es que aparte de otras diferencias que saltan a la vista, lo que a mí me gusta no es afirmar, ni responder. Lo que en realidad me gusta es preguntar. Mi problema: que escribir hoy, es como clamar en el desierto. Los que deben escuchar las preguntas, ni escuchan ni contestan, o se hacen los sordos. ¡Jo qué tropa, que diría don Antonio Maura!