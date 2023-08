Ya sabrán que la Pedroche publicó en Instagram una foto en bikini mostrando su cuerpo perfecto al poco de dar a luz (“Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y después del embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación”), y, claro, las redes estallaron, porque muchos lo entendieron como una provocación o como una regañina a las que no se cuidan, que hay embarazadas que no hacen vida saludable. Una cajera del súper, por ejemplo, que tras su jornada laboral ha de realizar las faenas domésticas, porque su chico sólo se mueve para bajar la basura, y luego cena cualquier cosa industrial descongelada. “A veces intentaba meditar cuando no tenía gente en la caja, pero si me concentraba unos minutos se formaba cola y el encargado me llamaba la atención”. Total, que ante el ‘linchamiento’ sufrido (la gente lo malinterpreta todo y se pone a linchar), Cristina ha respondido con otro mensaje: “Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre”. ¿Habrá probado a no contar su vida al minuto, que con sus campanadas de Nochevieja ya vamos bien servidos? Y tal vez para que veamos que ella también es humana, escribe sobre “lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia”, sobre “todas las sombras” que está teniendo durante el posparto... ¡Incluso ha necesitado una psicóloga perinatal! En fin, a los que no estamos en las redes, ese invento del demonio origen de muchos de los trastornos mentales que pueden sufrir nuestros jóvenes, todo esto nos la refanfinfla, pero el problema es que trasciende a los medios, y más en agosto, y las nuevas feministas, si bien evitan sumarse al ‘linchamiento’, nos dan la murga por lo del culto al cuerpo tras el parto y claman contra los “cánones estéticos del patriarcado” y los ataques a quienes tienen cuerpos “no normativos”. Hasta ha intervenido la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que es una pena que esté en funciones porque aquí falta una campaña de Igualdad, con vídeos de señoras llenas de estrías y con tripa y pechos agrietados, después de ser madres.

Tú sí que nos agotas, Pedroche, aunque muchos te agradecemos que durante unos días nos hayas hecho olvidar a Puigdemont y su tropa: al fin y al cabo, las vacaciones también consisten en dejar un agotamiento y coger otro.