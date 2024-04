Los agricultores almerienses no pueden permitirse el lujo de interrumpir su trabajo para reflexionar sobre si merece la pena o no continuar con su labor diaria. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos querido estar apoyando a todo el sector en la XVI Expolevante celebrada estos días en Níjar, aprovechando así el marco de la feria agrícola y hortofrutícola más importante de la provincia. De este modo nos hemos sumado a la reivindicación de calidad que tienen los productos de nuestra tierra, que son sostenibles y ecológicos desde que se plantan hasta que llegan a los consumidores. Es muy importante que el Ayuntamiento, como administración más cercana a los intereses y problemas cotidianos de las 15.000 familias que viven de la agricultura en nuestro término municipal, muestre sin pausas y sin dudas su apoyo efectivo al principal motor económico de Almería. Este año han acudido a la exposición una quincena de empresas agrícolas establecidas en Almería capital, teniendo una presencia muy destacada en una edición que ha congregado a expositores llegados desde una decena de países que han venido hasta aquí para conocer de primera mano nuestro modelo, a intercambiar conocimientos y a cerrar acuerdos provechosos. Este tipo de eventos en los que se reúnen miles de profesionales de todo el país y del resto del mundo son un marco imprescindible para demostrar que tanto nuestros productos como el proceso productivo son ejemplos de calidad, de sostenibilidad y de ecología. Y es que Almería no es la huerta de Europa por casualidad, sino por el esfuerzo y el gran trabajo que realizan los profesionales del campo. El campo da mucho a Almería, y desde el Ayuntamiento estamos correspondiendo ese esfuerzo con acciones que respaldan y consolidan la labor de las empresas y particulares que trabajan en el campo, como el reciente cumplimiento de nuestro compromiso para iluminar los parajes agrícolas de La Cañada. Nosotros no tenemos tiempo para reflexionar acerca de si nos merece la pena seguir trabajando para solucionar los problemas de los almerienses. Lo tenemos igual de claro que los trabajadores que no pueden concederse el privilegio de detenerse a pensar si sus problemas personales les afectan o impiden seguir al frente de sus deberes y responsabilidades. Ellos no paran y nosotros tampoco, porque compartimos ilusión, ganas y compromiso. Seguimos trabajando.