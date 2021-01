Hasta hoy, día de Reyes, no suelo dar por iniciado el nuevo año. En cuanto terminamos de abrir los regalos, pongo el piloto automático y empiezo a guardar adornos, desmontar el árbol y eliminar cualquier rastro navideño. Porque no habrá sido la mejor Navidad, pero dentro de lo malo, unas luces por aquí y unas guirnaldas por allá, pues dan alegría. Una alegría que nos va a hacer falta. Muchos mensajes de felicitación el pasado 31 de enero, tenían como principal motivo el darle la patada al año 2020 y recibir al 2021 como agua de mayo. Siento no ser tan optimista. Poco o nada ha cambiado a corto plazo por mucho que haya empezado a vacunarse a la población. Las cifras son las que son y van en aumento. Miedo me da cómo se puedan disparar en unos días por las reuniones familiares. Porque mientras unos hemos preferido ni hacer uso de las concesiones que se nos han hecho para juntarnos a cenar, otros han decidido que esta Navidad era igual que cualquier otra, solo que por la calle teníamos que llevar la mascarilla puesta. Si eso.