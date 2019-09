En lenguaje coloquial es una práctica habitual para definir un comportamiento determinado, sintetizar dicho comportamiento identificándolo con la persona que se ha destacado ejercitándolo. Todos hemos escuchado en alguna ocasión el término donjuán, que hoy es un adjetivo reconocido por la Real Academia para referirse al "hombre que seduce o conquista con facilidad a las mujeres". En este caso dicho término proviene de la figura literaria de Don Juna Tenorio. Es una manera de expresar un pensamiento sin necesidad de extenderse con mayores explicaciones. Bastaría con decir que no se quiere en la Moncloa un Berlusconi (ilustre invitado en la boda de Ana Aznar, si la memoria no me falla) para manifestar, utilizando una sola palabra, que no se quiere un presidente del gobierno para España que haya sido condenado por corrupción, por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Si digo que "ratos" y "granados" no son personas recomendables para ocupar un cargo público, todo el mundo sabe a lo que me refiero. Normalmente estas expresiones se utilizan cuando se derivan de comportamientos extraordinarios y muy personales. Ignacio Aguado, representante de ciudadanos, recién nombrado vicepresidente de la Comunidad de Madrid en coalición con el PP y con el apoyo de VOX, ha manifestado en una entrevista para justificar la escasa presencia de mujeres en el gobierno, que "para poner "pajines" o "aídos" en un gobierno prefiere no hacerlo". Está claro que se refiere a las exministras del PSOE Leire Pajín y Bibiana Aído, pero no tengo tan claro el mensaje que nos quiere transmitir. Con respecto a su comportamiento, si analizamos la gestión que desarrollaron ambas mujeres durante su permanencia en el ministerio, recuerdo que impulsaron leyes como la ley de matrimonio igualitario, ley de igualdad, ley contra la violencia de género, ley antitabaco, o ley de la interrupción del embarazo por plazos. Podríamos deducir por tanto, devolviendo la pelota, que un "aguado" podría ser aquella persona que no quiere en su gobierno a políticos que dicten leyes de indudable avance social, leyes que defiendan los intereses de la mujer y de las personas que sufren discriminación por sexo. Pero por otra parte, tratándose de la condición personal de las exministras, mujeres y jóvenes, un "aguado" también podría ser aquella persona que prefiere compartir gobierno solo con hombres y, a ser posible, maduros. Tengo mis dudas.