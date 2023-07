Por ahí no paso

La presencia de VOX en la vida pública, además de ser una desgracia para España, puede llegar a ser un boomerang de considerables proporciones, si se siguen asumiendo sus postulados como algo normal en una democracia consolidada, o con un no es para tanto o no llegará la sangre al río. Sostengo que es para tanto y que la sangre va a llegar al río. Esta obsesión inquisitorial del partido de Abascal por todo lo que tenga que ver con la mujer o con el mundo LGTBI es, además de preocupante, insultante para muchos y tendría que ser inaceptable para todos. Un exsecretario de Estado de Cultura con el PP ha llegado a utilizar el término imbecilidad para referirse a esta persecución de VOX contra espectáculos en los que se besan dos mujeres o se presenta la homosexualidad como algo natural.

España, sí, España, porque el término es patrimonio de todos y ni mucho menos de estos vendepatrias de VOX, se ha situado en estos últimos veinte años -sobre todo por las políticas de igualdad del presidente Zapatero- en la vanguardia mundial en lo referente a los derechos y libertades de la ciudadanía. Ha sido una larga lucha venciendo multitud de obstáculos y no pocas incomprensiones por parte sobre todo de quien juega, el PP, entre el desmarcarse y aliarse con el partido de Abascal. Un largo proceso de consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres y del respeto a la libertad individual y colectiva, aplaudido por multitud de Estados y organismos internacionales , que ahora, por obra y gracia de un Partido popular que quiere blanquear a VOX para llegar a la Moncloa, -y que ya lo ha hecho en multitud de ayuntamientos, disputaciones, parlamentos y comunidades autónomas- puede irse al garete y llevarnos a una grave ruptura de la convivencia democrática y a un evidente peligro de los derechos conquistados.

Pero siendo eso grave, no es lo más grave. Lo más grave es que esta extrema derecha, repudiada y controlada por casi todas las democracias occidentales, se nos instale aquí , como se ha instalado en Italia, y nos imponga -porque de eso se trate de imponer, no de convencer- sus postulados, cuyo peligro conocemos de sobra y no hay que ser ningún lince para adivinarlo. Negación de la igualdad, negación del cambio climático, negación de la libertad sexual, negación de la memoria democrática, negación de la cultura, negación de la violencia machista, negación de la emigración, negación de nuestra Constitución. A qué suena?, volvemos a la dictadura?, volvemos a la España negra?, resucitamos el fascismo? Volvemos a la quema de libros, a la censura cultural, al machismo lacerante? Esta es la España que queremos?

Pues no me resigno. No quiero volver a vivir los años grises y oscuros de una España en blanco y negro en la que todo estaba prohibido -al menos todo lo que sonara a libertad o alegría de vivir-. A la falta de respeto a las minorías, al maltrato a las mujeres, al desprecio al campesino, al enseñoramiento del señorito, a los caciques a caballo, a las chachas ultrajadas, a la escuela segregada, al cine 4R altamente peligrosa, al confesionario obligatorio, al cara al sol en las escuelas, a los púlpitos amenazantes, al maricón de mierda, a los negros a la selva, al desprecio al medio ambiente, a las lecturas peligrosas, al soldadito español, a los toros hasta en la sopa, a las vigilias eucarísticas, a los voceros peligrosos, a la sanidad para quien la pague, a la religión obligatoria, al emigrante fuera, a las mantillas, los volantes y a mucha virgen, mucho incienso, mucho palio, mucho… En fin, a esa España de charanga y pandereta, devota de Frascuelo y de María, vieja y tahúr, zaragatera y triste que denunciara Machado y que está, si no lo remediamos, a la vuelta de la esquina. Que exagero? Espera y verás. Termino con un canto estudiantil de los 60 y que ya deberíamos empezar a corear: “NO NOS MOVERÁN”.