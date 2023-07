Y EN esto llegó VOX como por acaso que parecía más imposible a la derecha del PP. Nada más pensarlo me pone triste, pero está ahí. Está ahí, avalado machaconamente por Sigma 2. Y mientras haya gente que considere que la conquista de los derechos sociales de estos últimos cincuenta años es un virus, tan letal como el de Wuhan, que se ha instalado entre nosotros y no se debe respirar, estarán ahí.

Estará ahí en las próximas elecciones del 23-J, agarrado a las pelotas de la aceleración y popularización de las tecnologías de ida y vuelta y de la comunicación interactiva e instantánea, envenenando las pasiones más bastardas del país, agitando la bandera del neofascismo y sus irritantes proclamas al odio como maleficio histórico.

Está ahí porque sus seguidores se sienten orgullosos de sus siglas en la solapa, que representa todo aquello que se opone a logros en derechos sociales como el sexismo, la misoginia, el aborto y los derechos del colectivo LGTBI. Juegan con fuego, lo saben y disfrutan.

Esa ultraderecha rancia tiene la lengua sucia y está ahí arrastrando a la derecha como un chip injertado en sus actos, a pesar de los guionistas de Génova, que los arrastra a un abismo de contradicciones. Se arremangan enfurecidos sin saber a dónde van, pero van a pesar de su lenguaje de cantina y rebotica, a pesar de su pobre calidad política.

Está ahí, delante de ti, de mi, negando el cambio climático, los recortes a la sanidad, la tragedia de migrantes en el Mediterráneo, la degradación de la público a favor de lo privado, la paridad femenina o el matrimonio gay, como si fueran seres transplantados del cerebro de Matrix, envenenando a la gente con el espíritu de Caín.

Piénsatelo bien de aquí al 23 de julio cómo hacer para que dejen de estar ahí. Quizás podrías empezar por estar entretenido chateando con tu messenger, enviando emails a tus amigos, empotrado a tu serie favorita o navegando en la cada día más potente y cívica Web 2.0. Así, este partido, como lágrimas en la lluvia, se disolverá en las redes sociales mientras el moribundo Roy Batty, el replicante de la película “Blade Runner” le susurra al oído a Santiago Abascal:“Yo, he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán… en el tiempo… como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.