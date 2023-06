Y ahora quien limpia Palomares

Cuando Tras la reciente reunión de Sánchez y Biden en la Casa Blanca, ya estaba casi todo hecho para que EEUU se llevara las tierras contaminadas de Palomares, ya se habían definido los ‘equipos técnicos’, tanto españoles como estadounidenses, que iban a trabajar por el acuerdo, y va nuestro presidente y no se le ocurre otra cosa que convocar elecciones, manda huevos, a ver quién reúne ahora a esos ‘equipos técnicos’, sobre todo al español, cuyos miembros estarán más preocupados en buscarse un acomodo para después del 23-J. “No me venga con lo de Palomares ahora, que no sé qué pasará con mi contrato con el futuro gobierno, no digamos si gana el PP”, nos diría cualquiera de ellos, si le preguntáramos. La administración Biden no va a entender nada si ahora dejamos plantados a sus expertos en la cuestión. Si les damos largas, pueden llegar a creer que no nos interesa solucionar el problema. Están todos los tertulianos que no hablan de otra cosa.

Pero no desesperemos: siempre nos queda la posibilidad de que Pedro Sánchez, con el nivel de inglés que tiene, llegue a la presidencia de los USA cuando deje la política nacional, que será tras el 23-J, porque incluso aunque gane, esto ya se le quedará pequeño y puede dejar a otro en su puesto (más que quedársele pequeño, es que los tíos de Bruselas van a venir este otoño con las rebajas en el déficit y la deuda, y a él no le va a gustar hacer recortes). Tal vez Tezanos tenga ya sondeos favorables. “¡Presidente, a Biden le sacas 12 puntos!”. “¿Pero cómo 12 puntos a Biden, José Félix, cómo 12 puntos a Biden? ¡Si a quien tengo que vencer es a la extrema derecha y a la derecha extrema! ¡Dime cuánto le saco a Trump!”. “Presidente, primero tendrás que presentarte a las primarias del Partido Demócrata y ganarlas, ¿no?”. “Sí, pero a Biden me lo tengo engatusado y seguro que me deja su puesto, él ya está muy torpón para presentarse de nuevo”. “Bien, pues en un par de horas te digo por cuánto aventajas a Trump…”. “O me presento con él a la vicepresidencia, que esa Kamala ha resultado más bien un kamelo, y luego le sucedo cuando renuncie”.

Claro que una vez en la Casa Blanca, a ver si Pedro se acuerda de nosotros. “¿Palomares? ¿Almería? ¿España? Eso por dónde cae, ¿cerca de Puerto Rico?”.