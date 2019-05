Ser alcalde

Coordinar el gobierno de una ciudad exige un talante especial. Es lo que pensó mi marido después de tener un encuentro informal, en torno a un café, con Ramón Fernández y con un grupo variado de profesionales. Le llamó la atención el tono y la manera de comportarse del alcalde. A los diez minutos me dice que la gente se olvidó del cargo, lo interrumpía, hablaba con él como si lo conociera de antes, y, mientras, el alcalde respondía sobre deportes, el plan general, los barrios, los adolescentes, reconocía que hay que mejorar en esto y en aquello, e iba contando que la gente le pregunta en la calle o en la playa, y que le apena la falta de civismo porque adivina un drama personal detrás de estas conductas.

No es lo habitual. Estamos mal acostumbrados al griterío de las discusiones en la tele y a los golpes de efecto. Pero a mí me sorprende menos y ya indiqué en esta columna la buena impresión que el alcalde me había producido cuando lo vi en los premios de ASALSIDO.

No conozco a Ramón Fernández personalmente. Pero lo he oído en otras ocasiones y cuando habla parece sincero. Lo parece, al menos, cuando dice que su norma es dejar la ideología en casa y escuchar a todos. Es un hombre muy joven, pero se diría que ese tratar a tanta gente diferente en una ciudad tan variada geográfica y socialmente lo han curtido y lo han acostumbrado a aceptar otros puntos de vista.

Su gran aspiración no es solo crear nuevos espacios en el puerto, sino abrir los barrios marginales, comunicarlos e integrarlos en la vida cotidiana de la ciudad. Sabe que conseguirlo exige animar la economía, generar más empleos, más formación, mayor prosperidad. Pero ahora con el nuevo gobierno de la Junta siente que ha llegado el momento de impulsar proyectos a largo plazo que cambien la ciudad.

La ciudad es algo que se teje y se renueva cada día sin darnos cuenta. Todo es igual y todo cambia. Hay que estar atento a los detalles y al conjunto; saber mirar hacia la Alcazaba sin perder de vista los papeles en la calle. Es necesario aunar los intereses cruzados, los egoísmos y las generosidades que componen una ciudad, sin olvidar el propio proyecto, los objetivos esenciales. Por esto el talante de un alcalde es fundamental. Solo si el respeto hacia las ideas de todos circula libremente por sus venas, algún día los vecinos lo harán también por los barrios que sueña con integrar en la ciudad.