Antes de empezar el confinamiento, el alcalde ordenó ya cerrar las bibliotecas y algunos servicios municipales en Almería. Seremos sinceros. Nos pareció en ese momento una exageración. El virus circulaba solo por las noticias; nada indicaba su presencia aquí. Poco después estaba claro que el alcalde tenía razón y había actuado con esa cordura tan difícil de encontrar hoy en la política.

Ahora nos dicen que empezamos otra fase. No tenemos información fiable. Pero hay datos que sí conocemos. Sabemos, por ejemplo, que vamos y que iremos a ciegas. Las estadísticas carecen del mínimo rigor y solo muestran el desahogo de los políticos. Hasta hace poco no ha habido test ni siquiera para los profesionales que están en primera línea en el hospital. Y no habrá test desde luego para hacer un seguimiento de las personas que se contagien estos días. Sabemos también que en Almería el virus ha tenido escasa incidencia. El aislamiento nos dio unos días de margen y permitió organizar los hospitales. Pero esa ventaja supone un grave riesgo en la nueva fase. Ahora se busca una especie de inmunidad colectiva: permitir que la mayor parte de los ciudadanos se vaya contagiando poco a poco, se inmunice, y se puedan reanudar las actividades. ¿Resulta, sin embargo, responsable actuar así sin datos fiables y con poca gente inmunizada? ¿En un mundo en el que todos se desplazan y en el que el contagio puede surgir en cualquier momento? La población está sometida, además, a un tratamiento de embellecimiento de las noticias que favorece la relajación. Los testimonios de los que han padecido el virus con fuerza son espeluznantes; pero, como muchos medios dicen que prefieren no alarmar, los ciudadanos iremos sin querer olvidando el peligro. Y, al mismo tiempo, hay que reanudar la economía; debemos entender la angustia de los convecinos relacionados con una empresa o un negocio. Es preciso conciliar, si se puede, todos los intereses. Pero ¿a ciegas? ¿Y cómo? Confiemos, al menos, en que se aprovechen estos días de tregua para no pasar la vergüenza de ver a los profesionales sanitarios sin la debida protección. Y confiaremos en la sensatez del alcalde y en que acierte de nuevo, dentro de sus atribuciones, con las medidas para ayudar a la ciudad. No va a ser fácil en estas circunstancias.