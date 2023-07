Los alcaldes se suben el sueldo

No hay nada más seguro para que un alcalde o un concejal se suba el sueldo que un inicio de legislatura. Quedan cuatro años por delante, tiempo suficiente para que los ciudadanos, si alguno se ha enfadado, se relaje y entienda que la subida es algo consustancial al cargo. En las últimas semanas hemos visto como la oposición ha dado cuenta de que algunos de ellos, no todos, han decidido aumentar su salario anual. Aunque siempre según marca la ley, lo cierto es que a un vecino que pasa necesidad este tipo de cosas no le gusta. Pero como les decíamos al principio, tiempo hay para que el viento se lleve cualquier atisbo de molestia, queja o no votarle.