Define Antonio Muñoz Molina, en un reciente artículo de opinión, la época que estamos viviendo como “la era de la vileza”, dado el contenido, a veces nauseabundo, de los mensajes políticos, y sus consecuencias, en demasiados países democráticos del mundo. Es alarmante pensar que no se ha encontrado el antídoto contra esta enfermedad a pesar de sus síntomas tan identificables y sus recetas tan simples y sobradamente conocidas a lo largo de la historia.

Me viene a la cabeza -y de ahí el título de este artículo- el lema de la campaña chilena –“Chile, la alegría ya viene”- para decir NO al plebiscito que el general Pinochet pretendía aprobar para permanecer diez años más en el poder. El pueblo dijo NO con alegría frente al oscurantismo y el dolor que significarían diez años más de pinochetismo.

Pues bien, aquí estamos todos empeñados en combatir a la vileza descalificándola, cuando se descalifica ella sola, y poniendo sobre la mesa las terribles consecuencias que puede suponer para la ciudadanía el binomio PP-VOX que pretende instalarse en el poder. Y, sin embargo, parece que nadie escucha y que vamos directos al precipicio de la falta de libertades individuales y colectivas, la desigualdad social y el deterioro de los valores democráticos.

Es por eso por lo que quiero apostar hoy por la era de la alegría y sustento mi opinión en nuestra primera Constitución, la de 1812 -“La Pepa”- cuyo artículo 13 recoge el principio fundamental que debe regir la labor gubernamental. Dice así: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. Ahora que cada cual se lo mire. ¿Pretende el tándem PP-VOX con su discurso incendiario y destructivo, sustentado en el insulto y en la descalificación, sin ninguna propuesta que ofrecer a la ciudadanía, la felicidad y el bienestar de los españoles?

Por el contrario, ¿qué contribuye a la felicidad y al bienestar del pueblo español? No hay que poner nada encima de la mesa. Que se lo pregunten a los que le han subido la pensión más que nunca en la vida, a los que tienen el transporte gratuito, a los que se acogen al ingreso mínimo vital, a los que han recibido compensaciones por el aumento de la gasolina, a los que disfrutan de una beca para sus hijos -hoy más becarios que nunca en España- , a los que tienen y no tenían un puesto de trabajo, a los que han recibido atención por los desastres naturales, a los que pueden enterrar dignamente a sus muertos.

¿Qué ha hecho el Gobierno entonces en este tiempo? Procurar contribuir al bienestar de la ciudadanía para compensar la inflación o el precio del dinero que todos sabemos que no dependen del Gobierno. Sin embargo, se instala el discurso incendiario de la vileza que dice que la carestía de los alimentos y la subida de las hipotecas también son culpa del Gobierno.

La era de la alegría es, además, poder disfrutar de la vida libremente y que los poderes públicos nos protejan de quienes quieren lo contrario. Ver la película que quieras, asistir al espectáculo que te gusta, leer el libro que te interesa, disfrutar libremente de tu sexualidad, decidir sobre tu cuerpo con total libertad, defender el tipo de sociedad que quieres, expresar libremente tu opinión, poder sentirte seguro en cualquier lugar. Y ya estamos viendo demasiados actos contra la libertad y episodios de clara censura en muchas ciudades españolas donde se ha instalado el discurso de la vileza de PP-VOX.

Una última reflexión. España es un país alegre por naturaleza. ¿Se imaginan ustedes vivir otra vez secuestrados por dirigentes con mirada torva, pensamientos obtusos, comportamientos chulescos y actos miserables? No dejemos que “la era de la vileza” se instale en nuestro país y nos sumerja, de nuevo, a todos en el fango y en la casposidad. Reivindiquemos una vez más la era de la alegría, de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos como lo hacía, con tanta sabiduría, nuestra primera Constitución y nos dejemos secuestrar por el discurso de la vileza... ¡Viva la Pepa!