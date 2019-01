Un aliado de Almería en San Telmo

Andalucía estrena presidente. La región más grande de España en población y en presupuesto vive un nuevo tiempo como el cambio de Gobierno después de 36 años de hegemonía socialista en los que han convertido la tierra de Carmen de Burgos, Antonio Machado o García Lorca en sinónimo de paro, despilfarro y corrupción.

Y Andalucía no es eso. Es talento, inicitiva, emprendimiento..., cualidades que se han visto solapadas por los escándalos que un día sí y otro también protagonizaban quienes desde la Junta se han dedicado a todo para perpetuarse en el sillón menos a gobernar. En Almería lo sabemos bien porque hemos sufrido los abandonos, desplantes y caprichos de unos dirigentes socialistas para los que nuestra provincia simplemente quedaba muy lejos.

Por eso, los almerienses recibimos esperanzados el nuevo Gobierno presidido por Juanma Moreno. No queremos más que nadie, pero tampoco menos. Y hasta ahora la Junta ha sido más un muro para los almerienses y sus necesidades que una administración cercana que resuelva problemas. "Pondré a Almería en el lugar que le corresponde", ha dicho el nuevo presidente, consciente de los desequilibrios territoriales entre una Andalucía de primera y otra de segunda que hemos estado sufriendo. Juanma Moreno va a ser, es, un aliado de Almería, no del Ayuntamiento o de la Diputación, sino de Almería y de los almerienses. Y lo van a notar quienes ahora ven con tristeza que sus hijos hayan estudiado en un aula prefabricada; quienes nos hemos sentido como ciudadanos de segunda en los centros de salud y hospitales, como bien saben los sufridos profesonales; los que necesitan la aprobación de un PGOU que les deje instalar su empresa; los que vemos con pena una Alcazaba abandonada, sobre todo si se compara con otros recintos monumentales andaluces, los que estamos cansados de ver como ser de otra opción política al régimen cerraba puertas, los que…, son tantos los ejemplos que no hay espacio en esta columna para citarlos todos.

No lo va a tener fácil el presidente Moreno, a la izquierda le cuesta digerir las adversidades y se avecinan tiempos de movilizaciones y 'fake news', pero la democracia es alternancia y, les guste o no, los andaluces hemos votado cambio y el cambio ha llegado para quedarse.