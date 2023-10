Las alimañas amnistiadas en el 77

El 15 de junio de 1977 tuvieron lugar las primeras elecciones generales libres que se celebraron en nuestra Nación muerto el dictador, en las que se eligieron los miembros que iban a constituir las Cortes (Congreso de los Diputados y el Senado). Pero para llegar a estas elecciones libres, antes, en febrero de ese mismo año, se aprobó el derecho de asociación política que permitió la legalización de los partidos políticos para que pudieran concurrir a las mismas, y una de las primeras medidas tomadas por estas Cortes constituyentes fue la Ley de Amnistía de octubre del 77. Ya, con libertad de asociación política y la amnistía general, el siguiente paso fue aprobar la actual constitución del 78, disolviéndose a continuación estas Cortes constituyentes y convocándose elecciones generales. Con ello se culminaba la transición de un régimen dictatorial a un estado de derecho homologado por las democracias occidentales.

Pero en este periodo de transición, con el afán de contribuir a la reconciliación nacional y enterrar la Guerra Civil y la división entre españoles, desde mi punto de vista, se fue excesivamente generoso con la amnistía general, que establecía en su artículo primero que quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis. Los legisladores, en su buena voluntad, no consideraron el peligro que suponía amnistiar a terroristas con asesinatos a sus espaldas, cuya intención no era solo acabar con la dictadura, sino el logro de su objetivo político por la vía de las armas, la extorsión y el destierro del oponente ideológico también en un estado de derecho.

Consecuencia de ello, para acabar con el conflicto político derivado de un periodo dictatorial de 36 años, se les dio la libertad a un total de 1232 etarras, dejando impunes 71 asesinatos. De estos etarras puestos en libertad, 676 volvieron a la lucha armada, siendo de este grupo amnistiado de donde salieron los más sanguinarios etarras de su historia, los que convirtieron la década de los ochenta en los años “de plomo”, periodo en el que se produjo el mayor número de asesinatos. Entre los amnistiados se encontraban Ternera, ahora tan en boga por una entrevista en una cadena de TV, Múgica Garmendía, con 37 asesinatos a sus espaldas, Zabarte “el carnicero de Mondragón”, con 17 asesinatos, o Santi Potros, autor de la matanza de Hipercor, con 21 asesinatos. Con ello quedó demostrado que los etarras no pretendían reinsertarse en pro del llamado espíritu de la transición y luchar por sus objetivos políticos a través de las vías legales que les ofrecía el estado de derecho, el mismo que los había dejado en libertad. Y siguieron hablando de conflicto político. Contra lo que a veces se ha sostenido, la aparición del terrorismo no fue una consecuencia inevitable de la existencia de una dictadura en nuestra Nación. El terrorismo surgió en esas mismas fechas también en países democráticos de nuestro entorno. ETA aprovechó la oportunidad que le dio el estado de derecho para incrementar la espiral de violencia, consistente en, primero, cometer atentados; segundo, provocar la respuesta agresiva del estado; y tercero, generar una corriente de simpatía hacia su causa entre la población vasca y navarra.

Hoy sabemos dónde se encuentran muchos de los líderes etarras amnistiados entonces, y sus cómplices. Después de acabar con 36 años de dictadura y llevar 45 de estado de derecho, algunos se empecinan en seguir hablando de conflicto político no resuelto. Si la amnistía del 77 no hubiera dejado en libertad a las alimañas etarras, probablemente los años de “plomo” no se hubieran producido. La Real Academia de la Lengua Española define “alimaña” como “persona mala, despreciable, de bajos sentimientos”, y una alimaña es muy difícil, por no decir imposible, que cambie. Está claro que después de los 36 años de dictadura, había que ser generoso para facilitar el camino al estado de derecho y había que arriesgarse. Pero estando en un estado de derecho consolidado, ¿tiene cabida el amnistiar a políticos que no han querido intencionadamente seguir los cauces legales para conseguir sus objetivos políticos solo porque no han empleado las armas y en aras a una convivencia mal entendida? ¿No es el imperio de la ley el concepto que debe aplicarse en un estado de derecho?