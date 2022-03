Si no se alimenta se muere

Por algo la llaman la "dolorosa". Duele, o por lo menos escuece, cuando nos presentan la factura de algo que hemos consumido. Sencillamente: no nos gusta pagar. Tal vez, si salimos de un restaurante donde hemos comido bien, el recuerdo del buen rato pasado suavice la pena. O cuando llegan los recibos de la electricidad, del teléfono, del agua y todo eso, siempre pensamos que estamos pagando demasiado. Pero con todo y con haber disfrutado de sus servicios, no nos gusta tener que pagar, más aún cuando esos recibos son abusivos. Y no digamos nada cuando se trata de Hacienda. Creo que a nadie le gusta pagar impuestos. Por eso parecen tener éxito los programas políticos que se centran en la rebaja de todo tipo de impuestos. Incluso los hay que se declaran "campeones de la bajada o supresión de impuestos". Recuerdo aquella consigna de que "el mejor sitio donde están los impuestos es el bolsillo de los ciudadanos". En mi opinión, se trata de unas posiciones individualistas, solipsistas que son insostenibles. Y ahora, cuando se trata de hacer frente a los desastres económicos, a nivel de economía global y también y sobre todo al bolsillo de los ciudadanos individuales, todo, absolutamente todo lo fían a la bajada de impuestos. Y lo hacen de tal manera, que ponen como condición indispensable que el gobierno baje impuestos para poder apoyar el resto de las medidas, de tal manera que para que ellos apoyen medidas de ayuda a los sectores más afectados por la crisis hay que bajar los impuestos. Sin ser precisamente un especialista en economía se me ocurren por lo menos un par de preguntas que me gustaría que me contestaran: ¿qué impuestos habría que bajar, y a quién? Dado que, al menos en mi opinión, la carga tributaria no está repartida justamente en nuestro país, ¿cómo hacerlo para que no se acentúe aún más la injusticia tributaria? Por otra parte, otra pregunta que es de cajón: ¿cómo se pagarán todas las ayudas que se piden si paralelamente hay una reducción en los ingresos? La cosa se complica si al mismo tiempo se exige, algo razonable, que no se incremente la deuda pública que ya está por las nubes. La situación que se plantea no es que sea paradójica. Tendrá un fatal desenlace. Algo parecido a lo que sucedió con el pobre burro del tío Secundino: quiso acostumbrarlo a no comer aunque le pedía el mismo trabajo. Y consiguió que el burro no comiera. Pero es que ya estaba muerto.