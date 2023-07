Los que alimentan a VOX

Vox haya salido del vientre materno del PP no quiere decir que la responsabilidad de que llegue a formar parte del gobierno central, como ya ha hecho en autonómicos y municipales, haya que achacársela, de manera exclusiva, al partido de Feijóo. Las izquierdas podrán decir misa (misa civil, en muchos casos, como ya hay bautizos y comuniones de esa clase, no sólo bodas), pero sociólogos y politólogos habrá que expliquen todas las razones, que no son pocas, del ascenso que esta formación ha tenido en los últimos tiempos, y no son los peperos los únicos culpables, sino que hay que buscar a muchos más en todo el espectro político, no digamos entre secesionistas y extrema izquierda. Lo ha parido el PP, pero a Vox también lo alimenta, lo engorda y lo hace crecer gente desde otras posiciones ideológicas, y si esto no lo queremos ver y no ponemos los medios para intentar arreglarlo, allá nosotros, acabaremos como en Francia, donde Marine Le Pen espera a que Macron se vaya para entrar en el Elíseo (los electores vecinos no lo quieran).Ahora ese estadista que no nos merecemos, ese magnífico parlamentario, según algunos (Castelar a su lado, un torpe becario), llamado Gabriel Rufián, ha dicho que le da más miedo Yolanda que Abascal. El problema de soltar barbaridades a diario es que cada vez es más difícil superarse, pero en ocasiones lo consigue. No obstante, se entiende lo de este pollo: una crecida de la ultraderecha daría vida a los indepes, ahora de capa caída y divididos. Otro que, en mi opinión, entraría en depresión profunda si la gallega sacara más de 40 escaños, es Pablo Iglesias, que no me extrañaría nada que votara a Vox (debería enseñar la papeleta antes de introducirla en la urna), porque su futuro y el de su compañera pasa por un triunfo aplastante de las derechas, un descenso del PSOE y, sobre todo, una debacle de Sumar. ¿Se puede también rezar el rosario por lo civil? Si es así, a saber cuántos llevan ya rezados en la dacha de Galapagar.

Menudo disgusto para Iglesias y Rufián si Sumar es el tercer partido más votado a mucha distancia del de Abascal. Si eso ocurriera, el primero ya no tendría que comparecer en la noche del escrutinio, mejor para él, pero al segundo lo tendrían que maquillar muy bien para que no se le notara el abatimiento.