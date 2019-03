La reciente conmemoración del 28-F en Andalucía con un presidente no socialista al frente de la Junta, nos ofrece a todos la oportunidad de reflexionar sobre la idea de que, efectivamente, otra Andalucía es posible frente al modelo agotado e ineficaz que ha abanderado el PSOE en nuestra tierra durante casi cuatro décadas ininterrumpidas. Y lo cierto es que esta nueva página política se está viviendo con especial ilusión en Almería, provincia que durante años ha sufrido de manera directa las consecuencias del clientelismo partidista y centralista con la que el PSOE andaluz gobernó la Junta durante casi cuarenta años. El cambio, que en el plano de la voluntad política se está plasmando con una incuestionable vocación de cercanía con Almería por parte del nuevo gobierno que preside Juanma Moreno, marca el comienzo de un nuevo tiempo en las relaciones entre Almería y Junta. A nadie escapa que durante demasiados años, la forma de gobernar del PSOE generó entre los almerienses una enorme frustración basada en los permanentes incumplimientos, los constantes retrasos y el ninguneo propio de quien no quiso dejar de tratar a la provincia más lejana de Sevilla con el menosprecio por bandera. A ello había que añadir una relación de permanente confrontación y bloqueo por parte de la Junta al Ayuntamiento, la institución más cercana al día a día de los almerienses. Y tengo que decir que estoy seguro de que el nuevo tiempo que se abre va a ser radicalmente diferente. Y de esta nueva buena relación entre ambas administraciones van a salir ganando todos los almerienses. Desde ahora, los proyectos municipales van a encontrar en la administración autónoma un espíritu colaborador e impulsor bueno para Almería y bueno también para el resto de Andalucía. Después de recibir la visita del Presidente Moreno, que apenas tardó unas semanas en querer venir a Almería tras su nombramiento, he recibido la visita de la nueva Delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, que me ha trasladado la firme voluntad de coordinar desde las diferentes delegaciones de las Consejerías un espíritu de colaboración directa y ayuda mutua en todos los asuntos que puedan suponer ventajas y beneficios para el conjunto de los almerienses. Un tiempo nuevo en el que todos salimos ganando. Un marco diferente para gestionar de un modo más positivo el talento y la capacidad de liderazgo de Almería.