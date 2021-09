Somos la alternativa

Comienza septiembre y con él el inicio del curso político justo en el ecuador del actual mandato en el Ayuntamiento. El objetivo que el Gobierno de España se había fijado, vacunar al 70% de la población antes del fin del verano, se ha visto cumplido gracias a la inmensa labor del personal sanitario, a la coordinación del Gobierno y al compromiso y conciencia ciudadana, motivo de orgullo nacional. Los datos de empleo y el fuerte crecimiento económico nos marca el camino de la recuperación en este mismo año. Esta crisis ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra forma y sin dejar a nadie atrás, como se ha visto con los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas a las empresas a través de las CCAA.

Cuando la derecha gobierna, la recuperación es más lenta e injusta. Desde que el PP gobierna el Ayuntamiento, nuestra ciudad no ha experimentado mejoras algunas: la ciudad está más sucia que nunca; la inseguridad y la falta de vigilancia en algunos barrios se está convirtiendo en un auténtico problema para muchos vecinos; la falta de acceso a una vivienda a precios asequibles impide a nuestros jóvenes poder emanciparse; los alquileres están desorbitados y tenemos el triste honor de liderar los datos de pobreza infantil en nuestra ciudad. Hace tiempo que el equipo de gobierno no nos gobierna, solo están por el postureo y dejando en manos de intereses privados la gestión de los servicios municipales. Una gestión que nos sale muy cara a los almerienses puesto que ya son más de 70 millones de euros los pagados en condenas judiciales desde que gobiernan, al tiempo que, para este año, han solicitado 12 millones de euros en préstamos porque las arcas municipales están esquilmadas. Esto no es más que el reflejo de los 18 años del Partido Popular al frente del Ayuntamiento.

El alcalde se ha opuesto a iniciativas socialistas para, por ejemplo, acceder a una vivienda asequible; a los planes de empleos municipales para dar oportunidades a los parados de nuestra ciudad; o a las estrategias para erradicar la pobreza infantil o fomentar la conciliación familiar.

Los socialistas sabemos qué necesita la ciudad más allá de los grandes anuncios de marketing. Tenemos proyecto, alternativa y políticas para el conjunto de nuestros vecinos. A diferencia de este alcalde, yo creo en una Almería igualitaria, con futuro y con barrios a una misma velocidad. Somos la alternativa.