Conocí a Rafael Amargo hace unos años, durante sus viajes a Almería. En nuestra universidad, en la UAL, impartió un curso de expresión corporal sencillamente antológico, impagable. A sus clases entraban alumnos y alumnas y de ellas salían personas abducidas por aquella demostración impresionante de saber, pero también de capacidad para comunicar y transmitir una complicidad irresistible. Ahí conocí a un Rafael Amargo que no me esperaba, a un docente de otra dimensión, capaz de fusionar conocimiento y empatía de una forma admirable.

Un tiempo después coincidimos con él en Barcelona. Ya por entonces había triunfado en el mundo entero con sus interpretaciones sobre Lorca que le habían granjeado todos los premios posibles. Verlo sobre las tablas en directo, a menos de un metro, te hacía percatarte del torrente de expresividad que aquel hombre era capaz de desarrollar. Por supuesto, comprendías de inmediato el por qué de aquel éxito tan arrollador en no importa qué parte del mundo. Después de la actuación descubrimos otra faceta de Rafael, absolutamente entrañable y afectuoso, más allá de la figura pública del bailaor reconocido y laureado, charlando con una mirada ilusionada, siempre atento con sus amigos y conocidos.

Por eso me afectó profundamente la turbia historia de drogas, cárcel y juicios pendientes que saltó a los medios de comunicación hace un par de años. Aquello fue en Madrid. En las últimas horas se ha vuelto a repetir el episodio, esta vez en Alicante. En junio le espera el banquillo de los acusados por lo sucedido en el episodio madrileño. Esto último tiene toda la pinta de que se sumará a lo que allí se decida.

No sé la pena legal que en estricta justicia le corresponde a Rafael Amargo. Por suerte ni contemplé la posibilidad ser juez, como pretendía mi padre. A mí me habrían temblado las piernas hasta para juzgar una discusión vecinal. Pero sí tengo opinión acerca de la pena ética, no solo de Rafael, sino de toda la sociedad en su conjunto. De hecho, ya está, y estamos, cumpliendo una primera condena: él parece que ha perdido su duende (las crónicas no son buenas) y los demás hemos perdido (parece que irremisiblemente) a un genio. Hace años que no lo he vuelto a ver personalmente. Pero, por las imágenes que llegan, tengo la sensación de que se ha borrado de su mirada aquel brillo contagioso. No sé si ha traficado ni cuánto. Solo sé que las drogas me han vuelto a secuestrar a un ser querido. Más que penas, lo que Rafael necesita es ayuda. Y lo que necesitamos los demás, por supuesto, es terminar con esto de una vez y que quienes paguen sean los narcos de verdad, la cúpula responsable de sembrar tanta basura en nuestras calles.