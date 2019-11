La amenaza del fascismo

El resultado de las elecciones del domingo es el que hemos elegido los españoles que tenemos derecho a voto y en esa medida también somos responsables de las consecuencias que provoquen dicho resultado. Digo esto porque siempre que analizamos la situación, culpabilizamos de lo que pueda suceder a los políticos de uno u otro bando según nuestras preferencias, como si los votantes no tuviéramos nada que ver. De manera que sea bueno o malo lo que se avecina, se corresponde con lo que libremente hemos decidido. Dicho esto, lo que a mí me parece más preocupante es la subida que ha experimentado el fascismo. Supongo que fascistas siempre los habría, pero hasta fecha muy reciente permanecían en la marginación. En eso nos diferenciábamos de otros estados de la UE como Alemania o Francia donde los fascismos contaban con una importante representación parlamentaria. Hoy también nos diferenciamos, pero desde otro punto de vista. Mientras que en Europa los partidos demócratas de distintas ideologías han plantado una berrera al fascismo impidiendo su consagración, en España la derecha le ha dado cobijo. Despertaron en Andalucía y, en lugar de mantenerlos a raya, PP y Ciudadanos no tuvieron reparos de negociar con VOX para gobernar. Se lucieron compartiendo escenario con Abascal en la Plaza de Colón y han dado lugar a que cuando se habla del bloque de la derecha VOX forme parte del equipo, de tal manera que su influencia es imprescindible para gobernar hoy en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Su crecimiento es progresivo y no sabemos hasta donde podrá llegar si no se le pone freno. Para los demócratas supone una amenaza, pero quienes más van a sufrir su presencia son los partidos que han contribuido a su implantación en el sistema. Ciudadanos que contaba con 57 escaños en el Parlamento ya ha sucumbido convirtiéndose en un partido testimonial con sólo 10 diez diputados. Si nos referimos al PP, hay provincias, entre ellas la nuestra, donde VOX le ha sacado ventaja. Por otra parte a los populares se les presenta un peligroso futuro si tiene que ir de la mano de VOX. A partir de ahora las coaliciones van a ser necesarias para formar gobierno y pienso que ningún otro partido demócrata se sumará a una coalición con el PP donde VOX esté presente. Por último un PP negociando con VOX proyecta una mala imagen en Europa donde hay una clara separación entre los partidos demócratas y los que representan al fascismo.