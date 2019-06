Mi amigo tenía razón

Más de una vez he dedicado esta columna al comportamiento del diputado que durante 25 años nos ha representado a los almerienses en el Congreso. Me refiero claro está, a Rafael Hernando. Su mayor aportación a la política es haber utilizado un lenguaje y unas formas tabernarias que no considero que sean las más adecuadas para que vayan unidas al nombre de Almería y no veía razón alguna para que el PP eligiera nuestra provincia para mantener a nuestra costa a un individuo con semejante oratoria. En mis artículos dedicados a Hernando criticaba el proceder de una persona que, sin ser de Almería, cada vez que abría la boca nos dejaba en mal lugar. Siendo un diputado raso ya empezó a destacar por su vocabulario vulgar y agresivo, motivo por el cual verían en él la mejor herramienta para atacar a los adversarios políticos y lo nombraron portavoz del PP. Un buen amigo que se declara de izquierdas y que acostumbra a leer esta columna, cuando veía que criticaba al diputado Hernando, me reprobaba que fuera tan incisivo con nuestro ilustre parlamentario. Sus razones no se basaban en hacer una defensa del comportamiento del cunero, puesto que estaba completamente de acuerdo con lo que yo expresaba en cada uno de mis artículos. Lo que me reprochaba era que lo expusiera públicamente porque consideraba que a un tipo que representaba a la derecha echando gusarapos había dejarlo hablar. Según mi amigo el PP no se hacía ningún favor teniendo a Rafael Hernando de diputado y aplaudió su nombramiento de portavoz en el congreso de los diputados porque, desde su punto de vista, cuantas más veces interviniera más perjuicio le causaba al partido que representaba. El lunes 27 de abril, una vez que se conocieron los resultados de las elecciones generales me mandó un WhatsApp congratulándose de la caída del PP y, entre otras cosas me decía textualmente: "de los 137 escaños que ocupaba el PP, se han quedado con 66. Han perdido 71 diputados, seguro que su portavoz Rafael Hernando ha sido una pieza clave para que se produzca esa diáspora. Un portavoz es la persona que representa al partido en el Congreso y la imagen de Rafael Hernando es la viva imagen del PP". Le contesté dándole parte de la razón aunque sintiendo que siguiera vinculado a Almería como senador. Mi amigo, más pragmático, me contestó al cabo de unos días. "No ha hecho nada más que entrar Hernando en el Senado, y ya le ha dicho a uno que se joda. Que no lo quiten nunca".