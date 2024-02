¿cuáles son los motivos morales, virtuosos, de la ley de amnistía? Es más, ¿cuáles son los motivos éticos de todas las leyes que manipulan la separación de poderes, las fuentes de conocimiento de la Historia y la libertad de cátedra? Reflexionemos. Todos los partidos políticos se presentan a las elecciones en el marco legal de la Constitución de 1978. Incluidos los nacionalistas con los respectivos estatutos de autonomía que aceptaron en la Transición. También los partidos que han tenido y tienen en su ser y estar a la banda terrorista que por desgracia todos conocemos. Desde que se inició el periodo democrático en España ¿hemos vivido en paz de verdad? ¿Cuál ha sido y es la calidad real de nuestra libertad? ¿Hemos sido y somos todos los españoles iguales ante la Ley? ¿Y la solidaridad? Por ejemplo, ¿dónde quedó el Plan Hidrológico Nacional? El pasado martes, 23 de enero, participé como peticionaria en el debate de la ley de amnistía en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En total se presentaron ocho peticiones sobre el estado de derecho en España. Intervinimos cinco. Cuatro lo hicimos a distancia y una presencial. La sesión está disponible en YouTube. El inicio de la discursión fue muy singular porque una de las peticiones la presentaba Rosa Díez en nombre de varias asociaciones ciudadanas. Intervino el primer peticionario. La representante del gobierno pidió la palabra para quejarse del tiempo que se nos daba a los peticionarios para intervenir, cinco minutos. Su defensa de la ley de amnistía. En sus cálculos le daban 40 minutos. Según las matemáticas de Pitágoras debíamos emplear 25. Refirió que la sesión era un “sainete”. Después no dudó en calificarnos a los peticionarios como “teloneros” y que estábamos allí “organizados” por los partidos de la oposición. Es muy ilustrativo ver a políticos profesionales disgustados porque haya ciudadanos que pensamos la política por iniciativa propia y responsabilidad cívica. Aristóteles nos enseña que la política es saber diferenciar el bien del mal. Participar en este debate me ha llevado a plantear las preguntas que les he expuesto al inicio del artículo. Del mismo modo recordé el libro El conocimiento inútil (1989) de Jean-François Revel: “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”. Que el siglo XXI no sea el del sometimiento al disparate y la injusticia.