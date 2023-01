Solo tiene que mirar alrededor, pase por donde pase. Si los barrios ya están sucios y descuidados de limpieza de por sí, en el centro nos encontramos con calles sucias de tiempo y tiempo en las que, con suerte, se barren la basura más grande y con poca frecuencia se les pasa la barredora y regadora absolutamente ineficaz. Paredes llenas de manchas de orines de perros y de pintadas que nunca se limpian. Mobiliario urbano inadecuado o defectuoso.

Por supuesto, y comparto con usted, amable lector que, todos procuremos cuidar y no ensuciar nuestras calles. Pero con eso no basta. Desde esta tribuna que me permite compartir con mis vecinos, ruego encarecidamente al gobierno municipal que antes de lanzarse a los grandes proyectos revisen el mal funcionamiento de los servicios que dependen de cada concejalía, que a estas alturas del año, muchos de ellos pergeñados de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo próximo. Ejemplos de ese mal uso del dinero de los ciudadanos solo hay que mirar en las hemerotecas.