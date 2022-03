Entre dos amores

Me sorprendió negativamente la lectura de la noticia del aumento del gasto militar. Desde donde me encuentro fue un titular de prensa: habrá una modificación del presupuesto para incrementar el gasto militar. Era como si yo estuviera ajeno a todo lo que estaba pasando en nuestro entorno no muy lejano y recordara las posiciones que había mantenido sobre la distribución del presupuesto y la disminución del gasto militar en favor de otros capítulos, de otros apartados que consideraba prioritarios. Gasto militar, el mínimo, que las comunicaciones, las escuelas, las prestaciones sociales inmediatas, los hospitales y consultorios están bastante necesitados. Mal que bien, en unos casos de modo más evidente que en otros, los presupuestos han ido encaminados en esa dirección. Y ahora sobreviene esa noticia, la de adecuar el gasto militar a las exigencias de la OTAN, de dedicar el 2% del PIB al gasto militar. Y ahora me encuentro con que hay que detraer partidas de otros gastos si queremos incrementar el gasto en defensa. Y después escucho la justificación que no es más que repetir el viejo eslogan: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra". Fue lo que dijo la ministra de defensa. Y entonces es como si volviera mi atención al mundo exterior y recordara que hay una guerra en suelo europeo y que, dicen algunos, puede tener, y tiene, consecuencias para nosotros. Y que hay que hacer frente a esa eventualidad y que la mejor manera de hacerlo es prepararnos para la guerra. Y al mismo tiempo escucho las situaciones penosas, lamentables de los que huyen de la guerra, que abandonan su tierra y sus casas, y me dicen que la mejor manera de ayudarles es proporcionarles armas para hacer frente al ejército invasor. Y si tenemos que renunciar a determinadas prestaciones en favor de ellos y aumentar el gasto en defensa. Y también otros me dicen que tal sería la medida más negativa porque conduciría directamente a una guerra más amplia. Y vuelvo a recordar mis posiciones pacifistas y me inclino por lo que dicen estos últimos. Estoy partido. Quiero la paz, como casi todo el mundo. Pero quiero que dejen de atacar a la población civil y quiero que todos puedan poner en práctica el derecho a defenderse y a no dejarse pisotear por ningún vecino por fuerte que sea. ¿Ayudo con armas a que se defiendan, si defenderse es su decisión, a los que están siendo masacrados, o solo predico "haya paz, haya paz" y vuelvo la espalda?