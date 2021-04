Este fin de semana he recibido un "güasap" con un video de Jesús Quintero, de hace años, monologando sobre la incultura de hoy, por entonces, en el que suelta perlas como: "los analfabetos de hoy son los peores, porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y el mercado los cuida más. … El mundo se está creando a la medida de esta nueva mayoría. … Esos son socialmente la clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura. … Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco. Alos que aspiramos a un poquito más, un poquito más"

Qué duda cabe que, desgraciadamente, la situación ha cambiado poco, y lo poco que ha cambiado ha sido para agrandar la distancia que hay entre el grupo de los incultos y el de los que tienen, tenemos, algunas inquietudes culturales. Los unos han profundizado más en su incultura: y así les va. Dominados por las televisiones-fábricas de opinión y por las redes pseudo sociales. Y los otros enriqueciendo su cultura con las clásicas lectura y música, amén de conversaciones con los amigos, así como las posibilidades que brindan las nuevas herramientas informáticas.

Los incultos no pensadores, son un caladero para los demagogos y charlatanes: les resulta fácil llevárselos a su huerto. Basta con unas cuantas frases de las que en mi época llamábamos "de sujeto, verbo y predicado". Tipo antiguo telegrama. Que no tengan que digerir nada. Que les entre de inmediato en el torrente sanguíneo, pero sin trajinar mucho sus neuronas, no vaya que les de un vahído si tienen que pensar algo, aunque sea "una mijilla" nada más. Nacieron normales, pero se han vuelto "carajotes". Ni siquiera se han enterado que el cerebro es como "los demás músculos", valga la expresión, del cuerpo: si no se ejercita, se atrofia.

"De mientras", que dicen estos "mendas", el otro grupo piensa, habla, se comunica, intercambia pareceres, o sea, ejercita el cerebro y va creando la nueva sociedad adaptada a su tiempo: este "jodido tiempo" (disculpas) que vivimos, a la par que usa las nuevas posibilidades a su alcance, para aumentar su conocimiento y no solo intentar sobrevivir, sino conseguirlo, y progresar. Este segundo grupo que ahora se está cimentando, es la base de la nueva sociedad, ya emergente, que "a la chita callando" están construyendo.

Estoy convencido de que por muchas piedras que les pongan, y se las pondrán en el camino, las sortearán, y no conseguirán frenarlos. ¡Salud y suerte!