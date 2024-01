Ha terminado el año 2023 y es momento de hacer balances. Ha pasado un año más en el que Almería sigue gobernada por el Partido Popular, tras la decisión de los almerienses el 28 de mayo, y, a pesar de tener una nueva alcaldesa electa, todo en la ciudad sigue en el mismo círculo de promesas incumplidas del que tampoco la señora Vázquez sabe salir.

Promesas que se repiten una y otra vez, año tras año, y que nunca se hacen realidad. Ha pasado un año más y no hemos visto ni un ladrillo del más que publicitado proyecto Puerto Ciudad, de la tantas veces anunciada transformación del Paseo, de la urgentísima rehabilitación del edificio El Patio de Pescadería o de ese complejo deportivo de primer nivel en Costacabana que el anterior alcalde bien que promocionó entre los vecinos y clubes deportivos del entorno.

Otras actuaciones que se han quedado por el camino de las páginas de los periódicos o del deslumbrante consumo de las redes sociales son las obras de urbanización del barrio de Los Molinos, empantanadas y paralizadas sine die por la incompetencia del PP en la gestión de los terrenos, o el saneamiento en La Almadraba y Fabriquilla, dos núcleos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que seguirán en 2024 con los pozos negros a pesar de las promesas del PP en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía.

Pero, sin duda, el año 2023 pasará a la historia de la ciudad como el año del gran fraude de la alcaldesa a los almerienses. Teniendo todos los datos, todos los informes, conociendo de primera mano la situación económica del Ayuntamiento repitió el gran mantra del PP: prometió a todos los vecinos y vecinas de Almería antes de las elecciones, no solo no subir los impuestos, sino bajarlos. Sin embargo, de sus primeras decisiones, tras obtener el bastón de mando, fue subirnos el IBI, el impuesto por todos conocido como contribución. Lo peor de todo es que los almerienses no percibimos en nuestras calles o en nuestros parques que esa subida de impuestos mejore su estado de mantenimiento. El PP opta por incrementar los impuestos como solución fácil a las demandas de las empresas por la prestación de unos servicios cada vez más deficitarios, cuando en la gestión del día a día hay margen para mejorar la recaudación si desde el Ayuntamiento se llevase un mayor control de las concesionarias, si se redujeran los gastos en postureo de la alcaldesa o si se dejara de abusar de los reconocimientos extrajudiciales de crédito para propiciar la concurrencia de más empresas a los concursos municipales.