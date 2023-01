Por fin en estas pasadas fechas navideñas y cuando me lo permitía el juego constante con mis nietos y las eternas charlas con mis hijos, pude empezar y terminar de leerme "El año de la República". Este 2023 conmemoraremos 150 años de la República, por ser precisos, de la Primera República, uno de los períodos menos conocidos de nuestra Historia y que, por eso, se antoja irresistible para el Dr. en Historia Moderna, Calvo Poyato. Un placer disfrutar de su pluma, que aparte de escribir tan ameno lo consigue de manera instructiva, despertando nuestras ganas de querer saber, y es que todos deberíamos conocer nuestra propia historia. No sé si al español medio le ocurre lo mismo que a mí, y es que hay aspectos de la historia de nuestro país que no ignorándolos, sé poco de ellos. Uno de estos es cómo y porqué se proclamó la Primera República en España, y cómo y porqué fue tan breve la duración de esta forma de gobierno; cuáles fueron los hechos que provocaron que Amadeo de Saboya abdicase cediendo un gobierno monárquico a otro sistema tan antagónico. Para que una república viese desfilar por ella hasta cuatro presidentes en apenas un año, tiene que haber acontecido mucho en su breve vida, y es que esta era la punta del iceberg en una España que no vivía su mejor momento, pero sí unos hechos históricos tan relevantes como interesantes.

En un Madrid decimonónico, Fernando Besora, director del diario vespertino La Iberia, hace de guía a través de esta vorágine de acontecimientos históricos. Con él asistimos a los encendidos debates que se desarrollan en el Congreso de los Diputados; a los grandilocuentes discursos y hechos de los que serán partícipes Pi y Margall, Castelar, Figueras… Y formará parte activa de las populares tertulias de los cafés madrileños, concretamente en El Suizo, donde departirá de tú a tú con figuras del arte, la literatura o la política como Casado de Alisal, Galdós, Valera, Zorrilla, Mesonero, Cánovas del Castillo o Morayta. Pero Calvo Poyato no se conforma con exponer a nuestro protagonista a los hechos acontecidos en esa España convulsa, relata unos meses trascendentales para España con una obra que está a caballo entre el 'thriller' y la novela histórica, también lo coloca en una trama donde ha de desentrañar el misterio de unos libros robados de la biblioteca nacional, unos incunables cuyo valor rebasa lo imaginable.