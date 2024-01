El 21 de octubre de 2021 nuestra catedral fue declarada Monumento Histórico Artístico, lo que supone un orgullo para todos los almerienses, creyentes o no.

El 17 de julio de 1523 el Papa Adriano IV nombró a fray Diego Fernández Villalán Obispo de Almería. Era el cuarto después de la toma de nuestra ciudad por los Reyes Católicos. El 10 de noviembre de ese mismo año tomó posesión, haciéndolo por poderes el deán de la catedral. La catedral sin Villalán no se concibe. Nació en Valladolid, fue predicador de los Reyes Católicos y amigo del Cardenal Cisneros. Tras su presentación en Almería su prioridad fue organizar la Diócesis, proyectando no solo el levantamiento de la nueva catedral, sino también nuevos templos donde no los había y la reconstrucción de otros muy deteriorados. Villalán tuvo muchas dificultades con la nobleza, que estaban cobrando el diezmo de la iglesia y colaboraron poco o nada en la construcción de nuevos templos. Pero Villalán fue ante todo un hombre trabajador, autoritario, tenaz, austero como buen franciscano y resolutivo, que no desfalleció en ningún momento. Por eso, a pesar de todas las dificultades con las que tuvo que luchar, su proyecto de catedral llegó a buen término.

Aunque resulte un poco anecdótico, recordamos que acabó con la fiesta del “obispillo”. Esta pantomima consistía en una reunión que celebraban todos los clérigos en el coro de la catedral todos los 6 de diciembre de cada año, un tanto caricaturesca con atuendos de las distintas profesiones licenciosas y nombraban a uno de ellos como “obispillo”, cargo que ejercía hasta el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Un dato importante es el importe de las obras de la catedral hasta su muerte, que fue de unos cien mil ducados; contó con apoyos de la corona, pero más de la mitad del monto lo puso el Obispo.

Quizás sea también el momento de acabar con el mito del Sol de Portocarrero. Se trata de un error histórico similar al que arrastramos con la Puerta de Purchena, que en realidad era Puerta de Pechina. Ambos errores perdurarán por los siglos de los siglos. El gran sol, que no pasa desapercibido a nadie, en la calle del Cubo, colocado en el muro exterior de la capilla del Santo Cristo de la Escucha, no es de Portocarrero, sino de Villalán, porque se construyó durante su mandato y por si había alguna duda, en su interior, tras este muro está su mausoleo. El escudo de Portocarrero se encuentra en la cara norte de la torre que mandó levantar él y efectivamente en el cuartel superior derecho hay un sol. Es normal en heráldica que se repitan los elementos: castillos, lobos, leones…y soles. Pero el Sol de Portocarrero se ha tallado en todos los elementos decorativos de nuestra ciudad y este sol como el del reinado de Felipe II no se pondrá nunca. Tenemos sol de Portocarrero para rato. Están ocurriendo cosas peores en España y a pesar de ello sobrevivimos.

Ayer visitando la catedral, en el trascoro, contemplé una vez más el magnífico altar dedicado a la Inmaculada, realizado por Ventura Rodríguez, utilizando el mármol blanco más puro que se pueda encontrar en Macael. Una auténtica maravilla. Sentí una especial emoción al ver a sus pies dos lápidas: una a la izquierda dedicada a Monseñor Justo Mullor García y la de la derecha recordando a Don Andrés Pérez Molina, que fue mi profesor de religión en el Instituto en la década de los 50. Fue deán de la catedral y fundador de la Cofradía de Estudiantes. Don Andrés fue la bondad personificada. La santidad se reflejaba en su rostro. D.E.P.

Después de recorrer la catedral con detenimiento, contemplando su estructura y cada una de sus capillas y de sus altares, la sacristía nos sorprende nuevamente. Es de estilo plateresco y obra también de Juan de Orea. Las vidrieras, aunque se compraron en León, nada tienen que ver con las de su catedral. Son tres y representan a San Indalecio, la Anunciación y en la otra hay unas jarras de azucenas, que son el símbolo heráldico de la catedral.

Volviendo a San Indalecio diremos que ya desde el principio tuvo un altar con su imagen en la catedral-mezquita. Al construirse la nueva catedral se trajo la imagen del que fue nuestro primer obispo San Indalecio y se colocó en uno de los altares de la capilla mayor. Fue Portocarrero quien intensificó la devoción a San Indalecio. En 1608 el Cabildo solicitó al Monasterio de San Juan de la Peña una reliquia de nuestro santo y aunque se hizo esperar, llegó a nuestra ciudad el 21 de enero de 1620. En 1616 fue declarado patrón. Por último diremos que en 1742 se levantó un altar con retablo, dedicado a San Indalecio en la capilla del Salvador. Tampoco conviene olvidar que durante la Guerra de la Independencia los franceses se llevaron todos los objetos de plata de la Catedral.

Otro gran monumento dentro del claustro es la araucaria gigante que sobrepasa con creces el campanario de la torre y es la de mayor altura de Almería y posiblemente de España. De la Capilla mayor no he hablado y no ha sido por olvido. Para contemplarla en todo su esplendor, el visitante tiene que sentarse en un banco bajo el crucero con tranquilidad y sosiego y dejarse llevar. No se arrepentirá. Por último no abandone la catedral sin haber subido a la torre. Hay ascensor.