125 años del fin del imperio

Este año se cumplen los 125 de la derrota en la guerra contra Estados Unidos, por la que perdimos Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Isla de Guam, y aunque aún nos quedaban los archipiélagos de las Marianas (excepto Guam), las Palaos y las Carolinas, que vendimos a Alemania al año siguiente, desde mi punto de vista, esta derrota del 98 es el hito en la historia que marca el fin de nuestro Imperio. Un Imperio que desde el descubrimiento de América se expandió por este continente y Asia, iniciándose una progresiva degradación a partir del siglo XVIII con la Guerra de Sucesión. Cuba y Puerto Rico, con una importante posición estratégica para el control del Mar Caribe, Filipinas, frontera con la emergente potencia japonesa, y Guam como base intermedia en el Pacífico, fueron objetivos prioritarios para una potencia también emergente como la estadounidense, la cual ya había usurpado a los mejicanos parte de su territorio.

Los estadounidenses, que justificaron la guerra para liberar a cubanos, puertorriqueños y filipinos de la opresión española, nunca actuaron como libertadores. Cuba sólo pudo librarse del yugo yanqui con la llegada de los Castristas al poder; Puerto Rico sigue siendo un “territorio no incorporado” a la Unión; en Filipinas, al año siguiente de la guerra contra nosotros, estalló la guerra filipino-estadounidense, al sentirse traicionados estos por los estadounidenses, causando la muerte de entre 250.000 y un millón de filipinos según las fuentes; y Guam es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Y en la desaparición de nuestro Imperio con esta derrota, jugaron un papel esencial los británicos, con el objetivo de sustituir una “dying nation” (España) por una “living nation” (EEUU), siendo fundamental en ello la subordinación de la masonería española a la inglesa, con una cúpula política y militar de masones. Las evidencias son más que suficientes para justificar que la derrota del 98 se decidió en las logias inglesas, asumiendo las españolas las tesis de nuestros propios enemigos.

Evidencias como las del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Cuba, el General Pando, negociando en Tampa (Florida) con los estadounidenses la paz el mismo día del inicio de la guerra, es decir, la rendición antes de combatir, en vez de dirigir en Cuba a su Ejército.

O que el mismo día, el Capitán de Navío Ruiz del Arbol, Jefe de la Estación Naval de Matanzas (Cuba), desertara de su puesto marchándose a los EEUU con una “carta cifrada” y al ser identificado como un oficial de nuestra Armada, “detenido” casualmente en Cayo Hueso, sede del Centro de Operaciones de la Inteligencia Naval estadounidense y, tras el armisticio, no aplicársele el código penal militar por presuntos delitos de deserción, espionaje o traición. O el suicidio del Coronel de Artillería Mariano Pena, Jefe del Regimiento de Plaza de Manila, al que no se le autorizó a abrir fuego contra los navíos estadounidenses en la batalla “fingida” de Manila, o “The Pre-Arranged Battle” (la batalla preestablecida), como la definieron los estadounidenses. O unas fuerzas españolas en Puerto Rico, comparables a las expedicionarias yanquis, que no opusieron resistencia a su avance, abandonando a los puertorriqueños en la defensa de nuestra soberanía. O lo más grave, el relevo de los principales mandos militares de valía antes del comienzo de las hostilidades por otros, casualmente masones. Este cúmulo de evidencias vinieron a demostrar la existencia de un plan cuyo objetivo final fue la rendición pactada, fruto de batallas “amañadas” para salvar las apariencias y en las que Oficiales que combatieron eficazmente, acabaron procesados como el caso del Teniente Coronel Puig en Puerto Rico, que no tuvo otra salida que el suicidio. El diplomático español Fernando Olivié, en su libro “La herencia de un imperio roto. Dos siglos en la historia de España”, escribe respecto a Hispanoamérica: “…no hay que olvidar que Inglaterra y los Estados Unidos fueron los inspiradores, protectores y proveedores en dinero, armas y hombres, de los caudillos rebeldes, más o menos clandestinamente mientras se luchaba contra Napoleón y abiertamente después… lo que no pudo la fuerza militar y naval anglosajona en 11 guerras directas contra el Imperio durante tres siglos, lo consiguió la “diplomacia” inglesa (y estadounidense) en 17 años”, fundamentalmente mediante la “agresión indirecta” y la Masonería.